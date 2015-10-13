В Минэкономики республики одобрили 16 инвестиционных проектов

СУХУМ, 13 окт – Sputnik, Астанда Ардзинба. В Министерстве экономики Абхазии уже одобрено 16 инвестиционных проектов, которые направлены в Москву, где совет директоров ООО "Инвестиционное агентство" и представители банков примут окончательное решение по вопросу их финансирования, рассказал в интервью Sputnik министр экономики Адгур Ардзинба.
"Проектов в министерство поступило в общей сложности больше 150. К сожалению, не все из них соответствуют критериям, они слабо проработаны. Мы даем возможность каждому доработать свой бизнес-план, чем больше проектов будет инвестировано, тем лучше для страны. На данный момент рабочей группой одобрено 16 проектов, пока окончательного решения по финансированию ни одного из них не вынесено", — сказал Ардзинба.
Министр также отметил, что риски, связанные с невозвратом кредита, ложатся на заемщика и кредитора, Республика Абхазия обязательств по предоставленным кредитам нести не будет. Тем не менее, государственное инвестиционное агентство при Минэкономики республики намерено осуществлять контроль за выполнением заемных обязательств предпринимателей.
"Мы будем контролировать то, как абхазский предприниматель выполняет свои заемные обязательства, наблюдать за тем, как протекают финансовые потоки и проходят инвестиционные этапы. Несмотря на то, что государство перед банками обязательств не несет, мы заинтересованы в том, чтобы абхазские предприниматели оказались добросовестными заемщиками и погашали задолженности своевременно. Иначе это может негативно отразиться на кредитном рейтинге всей страны", — отметил министр.
Он также отметил, что Минэкономики следит за тем, чтобы инвестиционные проекты соответствовали основным приоритетным сферам экономики Абхазии, это агропромышленный комплекс, туристический сектор и производство на базе местного сырья.
"Мы одобрили такие проекты, как фермерское хозяйство «Лавровый лист», производство макаронных изделий, джемов, абхазских сыров, строительство гостиничных комплексов, создание тепличного хозяйства или рыболовного хозяйства и другие", — сказал Ардзинба.
Все проекты, которые претендуют на получение кредита в рамках программы льготного кредитования по ставке 10% годовых, поступают в Минэкономики республики. Отдел внешнеэкономических связей и инвестиционной политики министерства принимает проекты и инспектирует их на предмет соответствия критериям, после чего проекты выносят на заседание рабочей группы под председательством вице-премьера Дмитрия Серикова.
Как отметил Ардзинба, потенциальные заемщики лично представляют свои бизнес-планы перед рабочей группой, отвечают на уточняющие вопросы. Для удобства предпринимателей разработано Положение "О рабочей группе", в котором прописаны все критерии проектов и образец бизнес-плана. Документ опубликован на официальном сайте Министерства экономики, сказал министр.
Инвестпрограмма рассчитана на три года, за это время на реализацию проектов будет направлен 1 миллиард 200 тысяч рублей, у предпринимателей еще есть время представить свои бизнес-планы. Максимальный срок кредита — 10 лет, добавил министр.