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В Минэкономики республики одобрили 16 инвестиционных проектов

© Sputnik Томас Тхайцук
В Абхазии
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Рабочая группа при Министерстве экономики республики одобрила 16 инвестиционных проектов.

СУХУМ, 13 окт – Sputnik, Астанда Ардзинба. В Министерстве экономики Абхазии уже одобрено 16 инвестиционных проектов, которые направлены в Москву, где совет директоров ООО "Инвестиционное агентство" и представители банков примут окончательное решение по вопросу их финансирования, рассказал в интервью Sputnik министр экономики Адгур Ардзинба. 

"Проектов в министерство поступило в общей сложности больше 150. К сожалению, не все из них соответствуют критериям, они слабо проработаны. Мы даем возможность каждому доработать свой бизнес-план, чем больше проектов будет инвестировано, тем лучше для страны. На данный момент рабочей группой одобрено 16 проектов, пока окончательного решения по финансированию ни одного из них не вынесено", — сказал Ардзинба.

Министр также отметил, что риски, связанные с невозвратом кредита, ложатся на заемщика и кредитора, Республика Абхазия обязательств по предоставленным кредитам нести не будет. Тем не менее, государственное инвестиционное агентство при Минэкономики республики намерено осуществлять контроль за выполнением заемных обязательств предпринимателей.

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"Мы будем контролировать то, как  абхазский предприниматель выполняет свои заемные обязательства, наблюдать за тем, как протекают финансовые потоки и проходят инвестиционные этапы. Несмотря на то, что государство перед банками обязательств не несет, мы заинтересованы в том, чтобы абхазские предприниматели оказались добросовестными заемщиками и погашали задолженности своевременно. Иначе это может негативно отразиться на кредитном рейтинге всей страны", — отметил министр. 

Он также отметил, что Минэкономики следит за тем, чтобы инвестиционные проекты соответствовали основным приоритетным сферам экономики Абхазии, это агропромышленный комплекс, туристический сектор и производство на базе местного сырья. 

"Мы одобрили такие проекты, как фермерское хозяйство «Лавровый лист», производство макаронных изделий, джемов, абхазских сыров, строительство гостиничных комплексов, создание тепличного хозяйства или рыболовного хозяйства и другие", — сказал Ардзинба.  

Все проекты, которые претендуют на получение кредита в рамках программы льготного кредитования по ставке 10% годовых, поступают в Минэкономики республики. Отдел внешнеэкономических связей и инвестиционной политики министерства принимает проекты и инспектирует их на предмет соответствия критериям, после чего проекты выносят на заседание рабочей группы под председательством вице-премьера Дмитрия Серикова.

Как отметил Ардзинба, потенциальные заемщики лично представляют свои бизнес-планы перед рабочей группой, отвечают на уточняющие вопросы. Для удобства предпринимателей разработано Положение "О рабочей группе", в котором прописаны все критерии проектов и образец бизнес-плана. Документ опубликован на официальном сайте Министерства экономики, сказал министр. 

Инвестпрограмма рассчитана на три года, за это время на реализацию проектов будет направлен 1 миллиард 200 тысяч рублей, у предпринимателей еще есть время представить свои бизнес-планы. Максимальный срок кредита — 10 лет, добавил министр. 

Теги:
инвестиции, экономика, развитие, Министерство экономики Абхазии, Адгур Ардзинба, Абхазия



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