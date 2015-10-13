Минэкономики: почти все из проверенных госпредприятий не эффективны

Первая за весь послевоенный период масштабная проверка 24 предприятий, находящихся в ведении Министерства экономики, выявила, что практически все из 24 проверенных предприятий не эффективны, отметил министр экономики Адгур Ардзинба.

Адгур Ардзинба об итогах проверки госпредприятий /

СУХУМ, 13 окт – Sputnik, Астанда Ардзинба. Контрольная палата Абхазии завершили проверку 24 государственных предприятий, подведомственных министерству, сообщил в интервью корреспонденту Sputnik министр экономики Адгур Ардзинба.

Это первая за весь послевоенный период масштабная проверка предприятий, находящихся в ведении Министерства экономики, отметил министр.

"Мы должны активно участвовать в жизнедеятельности госпредприятий, чтобы они были более эффективны. Для этих целей впервые в этом году в Минэкономики появилось структурное подразделение — Управление по координации деятельности государственных предприятий, его сотрудники и будут курировать эти вопросы", — сказал Ардзинба.

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Ревизия выявила, что практически все 24 проверенные предприятия не эффективны, отметил министр.

"Если оценивать эти предприятия сухо, с точки зрения бизнеса, то практически все они не эффективны. Но, например, завод "Заря" или "Аргонавт" в Ткуарчале сильно пострадали во время войны, здесь говорить о прибыли не приходится, и мы не можем с них требовать. Но есть и другие примеры, хлебозаводы, где обороты составляют в год до 15 миллионов рублей, а чистая прибыль равна около 60 тысяч рублей в год, здесь можно было бы нормально работать", — сказал Ардзинба.

Он выразил благодарность Контрольной палате республики, чьи сотрудники в течение трех месяцев проводили проверку госпредприятий. Материалы по итогам ревизии будут направлены также в Госкомимущество, а некоторые из них в прокуратуру, так как в ходе инспекции были установлены факты незаконного строительства и других несогласованных действий, наносящих ущерб государству, сказал министр.

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Госпредприятия и так работают эффективно

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"Например, компания "Абхазлизинг" была создана для того, чтобы передавать предпринимателям необходимую технику в лизинг, чтобы упростить жизнь сельхозпроизводителям в первую очередь, чтобы им была доступна сельхозтехника по льготной лизинговой ставке. Но, как мы все знаем, деятельность компании как началась, так быстро и закончилась. Но имущество, переданное компании, а именно, второе здание табачной фабрики сегодня руководством предприятия используется только для сдачи в аренду", — рассказал Ардзинба.

Если госпредприятия, за исключением тех, которые относятся к стратегическим, не приносят прибыль, то надо ставить вопрос либо о смене их руководства, либо об изменении формы собственности: акционировании или приватизации, считает Ардзинба. Государству нет смысла из года в год оказывать поддержку тем предприятиям, которые не работают, например, предоставлять им гарантии по кредитам, бюджетные кредиты или вливать инвестиции, считает он.

"Мы будем жестко требовать, чтобы все выявленные нарушения были устранены. По тем случаям, которыми будет заниматься прокуратура, мы будем оказывать максимальное содействие", — сказал Ардзинба.

Минэкономики намерено провести встречу с руководителями госпредприятий, чтобы обсудить итоги проверки, в среду 14 октября.