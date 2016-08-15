Шамиль Адзынба ушел в отставку с поста вице-премьера Абхазии

СУХУМ, 15 авг – Sputnik. Шамиль Адзынба решил сложить с себя полномочия первого вице-премьера Республики Абхазия, об этом он сообщил корреспонденту Sputnik в понедельник 15 августа.

"Многое из того, что делали, мне непонятно, я просто посчитал для себя невозможным оставаться дальше работать. Мы поговорили с президентом с глазу на глаз, я объяснил свою позицию, президент понял, и мы расстались друзьями. Так сложились обстоятельства, которые меня не устраивают, это ни в коем случае не касается назначения нового премьер-министра, я поддерживаю кандидатуру Беслана Барциц и желаю ему удачи", — сказал Адзынба.

Комментируя решение уйти в отставку, Шамиль Адзынба отметил, что на его решение повлияло неисполнение закона о языке при принятии кадровых решений.

"Речь идет о рабочих моментах, к примеру, невыполнение закона о языке, это конституционный закон, который говорит о том, что представители власти должны знать государственный язык. Ряд новых назначений противоречит закону о языке", — отметил он.

Шамиль Адзынба не исключил своего дальнейшего участия в политической жизни страны.

"Весной следующего года будет серьезное политическое событие – выборы в Народное Собрание, поэтому я подумываю об участии, но, как говорится, полгода надо прожить. Конкретных политических планов у меня нет, но выключаться, конечно же, не буду, потому что уже не имею права", — сказал Шамиль Адзынба.

Шамиль Адзынба был назначен на должность вице-премьера в октябре 2014 года.