13:56 12 Марта 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 12°C
Прямой эфир
Поиск
Первый вице-премьер Шамиль Адзынба

Шамиль Адзынба ушел в отставку с поста вице-премьера Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
287769

Шамиль Адзынба написал заявление об уходе с поста первого вице-премьера Абхазии.

СУХУМ, 15 авг – Sputnik. Шамиль Адзынба решил сложить с себя полномочия первого вице-премьера Республики Абхазия, об этом он сообщил корреспонденту Sputnik в понедельник 15 августа.

"Многое из того, что делали, мне непонятно, я просто посчитал для себя невозможным оставаться дальше работать. Мы поговорили с президентом с глазу на глаз, я объяснил свою позицию, президент понял, и мы расстались друзьями. Так сложились обстоятельства, которые меня не устраивают, это ни в коем случае не касается назначения нового премьер-министра, я поддерживаю кандидатуру Беслана Барциц и желаю ему удачи", — сказал Адзынба.

Комментируя решение уйти в отставку, Шамиль Адзынба отметил, что на его решение повлияло неисполнение закона о языке при принятии кадровых решений.

"Речь идет о рабочих моментах, к примеру, невыполнение закона о языке, это конституционный закон, который говорит о том, что представители власти должны знать государственный язык. Ряд новых назначений противоречит закону о языке", — отметил он.

Шамиль Адзынба не исключил своего дальнейшего участия в политической жизни страны.

"Весной следующего года будет серьезное политическое событие – выборы в Народное Собрание, поэтому я подумываю об участии, но, как говорится, полгода надо прожить. Конкретных политических планов у меня нет, но выключаться, конечно же, не буду, потому что уже не имею права", — сказал Шамиль Адзынба.

Шамиль Адзынба был назначен на должность вице-премьера  в октябре 2014 года.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Янис Урбанович
    Безотказная власть

    Премьер-министр Латвии из-за близости выборов не способен отказаться от всевозможных провокационных предложений, считают в оппозиции.

  • Факельное шествие, архивное фото
    Литва - для литовцев

    Литовские национал-патриотические организации устроили в Вильнюсе шествие в День восстановления независимости, скандируя лозунг "Литва – для литовцев".

  • Teodor Meleșcanu
    Силы не имеют

    Глава МИД Румынии заявил, что декларации об объединении с Румынией, принятые в некоторых селах Молдовы, не имеют никакой юридической ценности.

  • Город Душанбе, архивное фото
    Первый исламский

    Первый исламский банк может заработать в Таджикистане уже в текущем году – соответствующие вопросы обсудили все заинтересованные стороны.

  • Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, архивное фото
    Порешали

    Глава Таджикистана Эмомали Рахмон после встречи президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым заявил, что между странами не осталось нерешенных вопросов.

  • Студенты на лекции. Гуманитарный корпус
    Финн вам!

    В Таллиннском университете отменен набор студентов на специальность "финский язык и культура" – как эстонцы решили сэкономить на ближайшем соседе.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Эрмитажный кот Ахилл-оракул чемпионата мира по футболу 2018
Белоснежный оракул: кот Ахилл готовится к ЧМ по футболу
В одном из хорватских кафе установили статую Чака Норриса
Актеру Чаку Норрису поставили памятник в Загребе
Карта ремонта дорог в Абхазии
Карта ремонта дорог Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia