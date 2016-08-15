В Музее боевой славы отметили День добровольца

В ходе вечера были показаны архивные военные кадры, со сцены звучали стихотворения о войне и песни, написанные на войне.

СУХУМ, 15 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. День добровольца отметили в Музее боевой славы имени Владислава Ардзинба в понедельник 15 августа.

В начале вечера от имени президента Абхазии выступил советник главы государства Владимир Зантария.

"Это знаковое событие, символизирующее собой единение и сплоченность. С ратным подвигом добровольцев, с немеркнущим светом их добрых деяний связаны многие страницы новейшей истории Абхазии, их имена и фамилии золотыми буквами вписаны в уникальную летопись Отечественной войны народа Абхазии", — сказал Зантария.

В ходе вечера, посвященного Дню добровольца, были показаны архивные военные кадры, со сцены звучали стихотворения о войне и песни, написанные на поле боя.

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"Естественно, мы защищали свою родину, и женщины и мужчины. Но тогда, когда к нам пришли добровольцы на помощь, мы были окрылены, потому что помощь брата, друга бесценна. Когда они начали приходить, я поняла, что мы не одни", — отметила директор Музея боевой славы Мзия Бейя.

По ее словам, роль добровольчества очень значима, и эту роль Абхазия будет еще больше изучать, говорить об этом, подчеркнула она.

"В нашем музее пока не отражена роль добровольцев, мы обратились к представителям и ждем от них материалов. Когда материалы будут собраны, тогда мы сможем отразить роль добровольцев в нашей войне", — добавила она.

Для многих добровольцев стало традицией приезжать в этот день в Абхазию.

© Sputnik / Томас Тхайцук Мероприятие ко дню добровольца в музее боевой славы

"Когда мы услышали о начале войны в Абхазии, мы отправились сюда через горы и уже 16 августа были здесь. Мы через горы пришли помочь абхазскому народу. Абхазский народ никогда не должен чувствовать себя одиноким, мы всегда будем рядом. Мы каждый год приезжаем в Абхазию", — сказал доброволец из Кабардино-Балкарии Артур Алоев.

Зрителям также были показаны кадры выступления главнокомандующего Владислава Ардзинба, интервью с добровольцами, прибывшими на помощь в Абхазию.

Мероприятия было организовано Музеем боевой славы при поддержке Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии.

В Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов участвовали более двух тысяч добровольцев, из них 51 человек был удостоен звания "Герой Абхазии", 247 награждены орденом Леона, 623 бойца получили медали "За отвагу". В ходе войны погибли более 260 добровольцев.