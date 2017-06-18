Генпрокуратура: подозреваемый в изнасиловании отказался от дачи показаний

13 июня 2017 года прокуратурой Сухумского района было возбуждено уголовное дело в отношении Астамура Северьяновича Джопуа 1981 года рождения.

СУХУМ, 18 июн – Sputnik. Подозреваемый в изнасиловании несовершеннолетней в селе Нижняя Эшера в ночь с 11 на 12 июня Астамур Джопуа отказался от дачи показаний Генпрокуратуре, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук Генпрокуратура об убийстве девушки в Сухумском районе: подозревается отец

Разыскиваемый Астамур Северьянович Джопуа 17 июня 2017 года сдался сотрудникам Службы Государственной Безопасности.

13 июня 2017 года прокуратурой Сухумского района было возбуждено уголовное дело в отношении Джопуа Астамура Северьяновича 1981 года рождения.

Уголовное дело было возбуждено на основании заявления матери потерпевшей. По ее словам, Астамур Джопуа, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожая оружием, привез малолетнюю девочку, 2003 года рождения на территорию нефункционирующей "Спортивной базы", и, применяя насилие, угрожая убийством, совершил с ней половой акт.

15 июня 2017 года Астамур Джопуа 1981 года рождения был объявлен в розыск.



