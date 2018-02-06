"Цветение мимозы" пройдет в Абхазии

О первом туристическом форуме-выставке "VISIT APSNY" и весеннем фестивале "Цветение мимозы", которые пройдут с 7 по 10 марта в Абхазии, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина.

СУХУМ, 6 фев — Sputnik. Туристический форум-выставка "VISIT APSNY" и весенний фестиваль "Цветение мимозы" пройдет в Сухуме с 7 по 10 марта, рассказала в интервью Sputnik президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина.

По ее словам, идея проведения форума-выставки и фестиваля появилась неслучайно. Этот вопрос обсуждался еще в прошлом году членами "Абхазского союза туризма", сообщила она.

"Это то, что привлекает часть туристов, чтобы разнообразить их отдых, то есть привлечь туриста, скажем так, с темой посещения страны. Например, приехать весной в Абхазию и попасть в горы не всегда можно, и море еще холодное, но у нас есть еще много чего интересного, вкусного, красочного. Пробуждается природа, начинается весна, в отличие от многих городов России и других стран, цветет мимоза", — добавила она.

Фестиваль "Цветение мимозы", по задумке организаторов, выпадет на 8 Марта – Международный женский день, а за пример возьмут зарубежный опыт.

"Прозвучала идея о том, что нам нужна выставка, где мы покажем себя во всей красе, пригласим к себе турагентов и туроператоров и обратим внимание именно на себя. Помимо выставки, будет еще форум, в котором мы будем обсуждать профессиональные вопросы именно с представителями туроператоров и турагентств из других стран", — подчеркнула Калягина.

Она добавила, что главные мероприятия форума будут открыты для всех желающих.

"В рамках фестиваля будет еще арт-маркет. Гостям Абхазии интересно будет посмотреть на товары ремесленников, мастеров. Также мы будем привлекать фольклорные ансамбли. Мы сделали туристическую программу. Это будут экскурсии по Абхазии, в том числе посещение горячих сероводородных источников, также посещение озера Рица, Новый Афон, то есть все наши достопримечательности", — сказала она.

Туристический форум направлен прежде всего на возможность создания для туриндустрии Абхазии условий для делового сотрудничества.