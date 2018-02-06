6 февраля 1993 года: свадебный подарок из 10 патронов и гранаты

"Сердца моего боль – Абхазия". Так называется материал, опубликованный в газете Республика Абхазия в начале февраля 1993 года. Автор дневника — доброволец, служащий в рядах Вооруженных сил Абхазии. По просьбе автора, редакция заменила его настоящую фамилию псевдонимом Кавказов.

"Погода испортилась окончательно – снег, снег, снег. Как я его ненавижу! Если бы не он, я бы выполнил задание. А это… В 3. 10 начался обстрел. Наступление не состоялось. Положение сложное – не хватает боеприпасов. У них не легче – жалуются, просят помощи, хотят отойти. Наступательной операцией командует Каркарашвили. Радиоголоса. Они заявили, что захватили Ткуарчал и после отошли. Какая чушь! Даже немцы, кажется, не доходили до такой лжи", — отмечает Кавказов.

Война, блокада – слова родственные. Свадьба. От этого слова веет мирным прошлым. Кажется, трудно и подумать о ней, но жизнь продолжается даже в блокаде.

"Меня пригласили на свадьбу. Снегопад не прекращается ни на минуту. Навалило уже больше метра. Приготовил свадебный подарок жениху – 10 патронов и гранату", — пишет доброволец.

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