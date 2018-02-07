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Городское птицеводство: риски и последствия

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В Абхазии
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В рубрике Оk, Sputnik корреспонденты Sputnik Абхазия продолжают отвечать на вопросы, присланные читателями.

Гунда из Сухума спрашивает: Я выращиваю кур на продажу в своем частном доме в Сухуме. Недавно начала замечать, что они странно себя ведут, а потом они одна за другой начали умирать. В итоге у меня погибло 60 кур. С чем это может быть связано? Неужели какая-то эпидемия, и никто не в курсе?

Коровы
© Sputnik Анжелика Бения
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Бадрак Авидзба, Sputnik Абхазия: Как рассказал начальник Государственной ветеринарной службы Абхазии Роман Джопуа, периодически домашние птицы умирают от различных болезней.

"Но у нас нет данных о том, что существует какая-либо эпидемия. Однако выращивать кур в условиях города неправильно, их нелегко уберечь от болезней, так как вирусные болезни у них появляются чаще", — сказал он.

Вместе с тем в Государственную ветеринарную службу граждане не обращались из-за фактов массового падежа кур, добавил Роман Джопуа.

"Есть болезнь кур, которая называется пастереллез, также есть болезнь Марека. Если брать в целом, болезней, от которых массово гибнут куры, не так много", — подчеркнул специалист.

Болезнь кур очень распространена в сопредельной Грузии, сказал Роман Джопуа.

"Болезнь кур в Грузии всегда была, оттуда она проникает и к нам, болезни и инфекции, к сожалению, не имеют границ. В Абхазии никогда не было массовой эпидемии кур, вы знаете, что в некоторых странах был так называемый птичий грипп", — заметил главный ветеринар республики.

Ok, Sputnik

В феврале 2016 года информационное агентство Sputnik Абхазия запустило новую рубрику под названием Оk, Sputnik! У читателей портала появилась возможность задать вопросы и получить ответы по интересующим их темам, касающимся жизни в Абхазии. По мере поступления вопросов на сайте Sputnik Абхазия в рубрике Оk, Sputnik корреспонденты агентства ответят на них. Вопросы можно отправить в личные сообщения на FB, VK, а также в Instagram в Direct. В сообщении нужно указать имя, возраст и место проживания.

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