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Тескстильное производство в поселке Бзыбь

"Нешелковый" путь текстильщиков из Бзыби

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Сделано в Абхазии (45)
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В поселке Бзыбь Гагрского района уже год работает текстильная мастерская. О том, как не растерялись сокращенные сотрудники ликвидированной компании и взяли в руки свою судьбу, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Бизнес "выживания"

Швейная мастерская появилась год назад в поселке Бзыбь. В большей степени ее появление было вопреки обстоятельствам, а не благодаря им. По рассказу заместителя директора Сусанны Ордоян, ателье открыли бывшие сотрудники гагрского торгового центра "Континент", которые в одночасье остались без работы.

"Когда закрыли наш "Континент", нам пришлось перейти сюда. Мы долго думали, чем заниматься дальше, и нас посетила мысль о том, что продукция для отелей востребована в Абхазии. Изначально мы привозили готовые комплекты постельного белья из России и Турции, но затем наш гендиректор Игорь Варов предложил помочь с финансированием и открыть свою мастерскую", — поделилась Ордоян.

Заместителя директора Сусанна Ордоян
© Sputnik / Томас Тхайцук
Заместителя директора Сусанна Ордоян

Идея была хорошей, но рискованной, так как никто из инициаторов не имел отношения к производству из текстиля, и даже ни разу не работали на швейной машинке. Тут на помощь "пришел" интернет. Статьи, видеоролики и форумы в социальных сетях вселили уверенность в будущих мастеров.

Ткани заказали в Краснодаре и, закупив технику, бывшие товароведы экономисты и бухгалтеры принялись за шитье.

"Все привезли, установили, и встала проблема с ровными строчками. Когда рука не набита, все равно сложно делать строчки идеальными. В итоге мы докупили специальные "лапки", которые помогают в этом деле", — рассказала Ордоян.

Вскоре единомышленники набили руку. Ассортимент стал расширяться.

Тескстильное производство в поселке Бзыбь
© Sputnik / Томас Тхайцук
Тескстильное производство в поселке Бзыбь

"Ткань для постельного белья у нас — в основном сатин. Кстати говоря, мы за это долго боролись, потому что просили цветные ткани, но опыт показал, что лучше и практичнее белого ничего нет. Почти все наши клиенты, владельцы отелей, перешли на сатин. Также мы шьем наматрасники, которые не пропускают воду, одна из сторон у них прорезиненная, к тому же стирается легко. Хорошо "пошли" также фартуки для официантов из твила ", — делится успехами Ордоян.

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Интересной "фишкой" она назвала вафельные покрывала, модель которых работники мастерской придумали сами. Раньше из этой ткани шили только халаты и полотенца, но когда попробовали сделать покрывала, то спрос на них приятно удивил.

Мастер-класс

Продемонстрировать основные этапы производства на примере простыни согласилась швея Анна Туманян. Быстро отмерив и отрезав нужный кусок ткани, Анна села за швейную машинку.

"Самое легкое – это производство простыни. Для нас, непрофессионалов, прошить ровно помогает швейная "лапка", которая еще не дает "зажевать" ткань. Конечно, бывают капризные материалы, такие как шелк, например. Он скользит, и кроить надо по-другому. Уходит чуть больше времени, но в итоге все получается. Самый удобный материал – это хлопок", — в процессе работы рассказывает Туманян.

Тескстильное производство в поселке Бзыбь
© Sputnik / Томас Тхайцук
Тескстильное производство в поселке Бзыбь

Анна призналась, что работа швеи для нее была неизведанным миром, но, призналась она, если жизнь заставляет, то человек может научиться чему угодно.

На "вооружении" текстильной мастерской несколько швейных станков российского производства, которые за год службы ни разу не подвели. Девушки ловко управляются с техникой, сами ее чистят и смазывают. По их опыту, чем проще станок, тем он надежнее. В профессиональном производстве на каждую задачу лучше брать отдельную машинку. На производство простыни, кстати, у мастерицы ушло всего 7-8 минут.

Тескстильное производство в поселке Бзыбь
© Sputnik / Томас Тхайцук
Тескстильное производство в поселке Бзыбь

Пока на производстве работает шесть человек в смене, но желающих попасть сюда гораздо больше, отметила Сусанна Ордоян.

"Очень много желающих работать, и очень много клиентов, которые просят нас переехать в город, но пока у нас такой возможности нет. Все-таки мы стараемся поскорее открыть свой магазин в черте города Гагра и расширить сферу своей деятельности", — сказала Ордоян.

Тескстильное производство в поселке Бзыбь
© Sputnik / Томас Тхайцук
Тескстильное производство в поселке Бзыбь

Пик производственного сезона выпадает на лето, добавила она. За сутки в среднем бзыбская мастерская изготавливает до 60 комплектов постельного белья. Порой приходится жертвовать единственным выходным днем, чтобы не подвести клиентов.

Средняя заработная плата сотрудников мастерской в пределах 20 тысяч рублей в месяц и надбавка от продажи товара. Замдиректора швейной мастерской провела небольшую экскурсию по складу с образцами, которые готовы к продаже. Всего в ассортименте мастерской около 60 наименований изделий из текстиля.

Темы:
Сделано в Абхазии (45)



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