18:27 08 Февраля 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 16°C
Прямой эфир
Поиск
Шоров Муаед

7 февраля 1993 года: доброволец Муаед Шоров отметил день рождения

© Фото: Архив
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
"413 дней" (178)
9120

Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Книга Лили Хагба "Их души тают над горами" — отрывок из очерка о Герое Абхазии Муаеде Шорове, который родился 7 февраля 1962 года. 

"В начале сентября 93-го Муаед куда-то уехал. Спрашиваю, никто мне не отвечает. Три месяца я о нем ничего не знала", — рассказала мать Муаеда.

Пожалуй, трудно назвать другого добровольца, которому пришлось пройти буквально все военные тропы обоих фронтов Абхазии. Одно только поверхностное перечисление операций, в которых Муаед Шоров участвовал сначала как рядовой боец, а с января 1993 года в качестве командира разведывательно-штурмовой группы, говорит само за себя: освобождение Гагры, 1-я Шромская операция, разгром спецназа "Белый орел", Январское, Мартовское, Июльское наступления, взятие высоты Ахбюк, СухумГЭСа, захват в плен грузинских гвардейцев во главе с генералом Мамулашвили, освобождение населенных пунктов Ахалшени, Каманы, столицы Абхазии.

Группа Шорова штурмовала в Сухуме Дом правительства, водрузила на нем знамя Республики Абхазия, арестовала марионеточное правительство во главе с Шартава.

"Не переживайте, мы там вместе, вот скоро освободим Абхазию и приедем домой!" – успокаивал Шоров бойцов группы. Артур Кармоков – единственная потеря командира Муаеда Шорова за всю войну.

Спустя месяц после победы Абхазии Муаед вернулся в Нальчик. Его избрали председателем Союза абхазских добровольцев в Кабардино-Балкарии. Стал заниматься и своими мирными делами. Муаеда, как и всех других добровольцев, тянуло в Абхазию – периодически приезжал сюда.

24 июня 1994 года в Майкопе, куда он выехал по делам службы, попал в автомобильную катастрофу. Майор абхазской армии Муаед Шоров скончался 11 августа, не приходя в сознание, в республиканской больнице Майкопа. 13 августа 1994 года был предан родной земле.

Высоко оценены мужество, доблесть и лидерские качества Муаеда Шорова народом и правительством Республики Абхазия – ему присвоено звание Героя Абхазии.

Ежегодно в ноябре в Нальчике проводится Всероссийский турнир по дзюдо памяти Героя Республики Абхазия, мастера спорта СССР Муаеда Шорова.

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (178)



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Автомобильный пункт пропуска Верхний Ларс на грузино-российской границе
    Экстремист пойман

    ФСБ России по РСО-Алания задержала на границе Северной Осетии члена среднеазиатской религиозно-экстремистской ячейки – куда направлялся предполагаемый террорист?

  • Продолжается визит в Азербайджан делегации Королевства Саудовская Аравия
    Королевская рать

    Делегация Минобороны Королевства Саудовская Аравия находится с визитом в Азербайджане – что обсуждают военные?

  • Заседание суда
    Встать, суд идет!

    Нарушителей судебного заседания нужно наказывать, будь то прокуроры или адвокаты, считают власти Армении – почему оппозиция против?

  • Значок Instagram на экране телефона
    Жизнь в Сети

    В Павлодарской области Казахстана чиновников наказали за компрометирующие фото в соцсетях – что не понравилось надзорному органу?

  • Мужчина считает деньги. Архивное фото
    Бесполезные взятки

    В Кыргызстане разрабатывается механизм, который призван помешать сотрудникам правоохранительных органов тратить взятки.

  • Великая Китайская стена, архивное фото
    Китайские льготы

    Зачем Беларусь привлекает льготный кредит от правительства Китая в размере 280 миллионов долларов – в материале Sputnik.

  • Министр образования и науки Карлис Шадурскис
    Богатое воображение

    Министр образования Латвии рассказал, почему президенту России приходится "бродить по 55-сантиметровому снегу в Москве, и ему тяжело".

  • Режиссер Йонас Вайткус, архивное фото
    Безудержный режиссер

    Еще две бывшие студентки главы Русского драматического театра Литвы рассказали о домогательствах с его стороны.

  • Олег Будза
    Миграционный бум

    Председатель Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы рассказал, почему в скором времени в страну хлынет поток мигрантов.

  • Девушка в таджикском национальном платье. Архивное фото
    Кто так носит?

    В Таджикистане Минкультом будет выпущена книга, которая разъяснит официальный взгляд руководства страны на этику ношения одежды.

  • Золотые слитки
    Золотой сувенир

    В Узбекистане готовят проект правительственного решения, который разрешит продажу золотых слитков иностранцам и облегчит их вывоз за границу.

  • Рабочие места евродепутатов
    Кто на новенького?

    Европарламент одобрил распределение депутатских мест, которые останутся после выхода Великобритании из ЕС – сколько досталось Эстонии?

  • Автомобильный пункт пропуска Верхний Ларс на грузино-российской границе
    Экстремист пойман

    ФСБ России по РСО-Алания задержала на границе Северной Осетии члена среднеазиатской религиозно-экстремистской ячейки – куда направлялся предполагаемый террорист?

  • Продолжается визит в Азербайджан делегации Королевства Саудовская Аравия
    Королевская рать

    Делегация Минобороны Королевства Саудовская Аравия находится с визитом в Азербайджане – что обсуждают военные?

  • Заседание суда
    Встать, суд идет!

    Нарушителей судебного заседания нужно наказывать, будь то прокуроры или адвокаты, считают власти Армении – почему оппозиция против?

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

В торговом зале нового универсального магазина, открывшегося в Ашхабаде, Туркменская ССР, 1968 год
Сделано в СССР: как ухаживали за собой советские красавицы
Счет на месяцы: в Абхазии мальчик с пороком сердца ждет помощь
Счет на месяцы: в Абхазии мальчик с пороком сердца ждет помощь
Происшествия в Абхазии в 2017 году
Тревожный вызов: МЧС Абхазии в 2017 году

Соцсети

Sputnikabkhazia