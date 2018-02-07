18:27 08 Февраля 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 16°C
Прямой эфир
Поиск
Сундук

Клад и последствия: юрист объяснил, что надо делать

© Fotolia/ Grafvision
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Житель Ачандары обнаружил древнее захоронение (4)
86321

О том, что должен делать человек, обнаруживший археологическую ценность или другую вещь, какое вознаграждение ждет, если он "расстается" с находкой, и в каких случаях она может перейти в собственность нашедшего, читайте в материале Sputnik Абхазия.

Бадрак Авидзба, Sputnik.

Останки человека, бронзовый шлем, наконечники, копья и украшения были найдены в селе Ачандара Гудаутского района 31 января местным жителем Рустамом Чхебелия. Археологи предполагают, что находка относится к периоду поздней античности и раннему средневековью. Ценности Чхебелия добровольно передал государству.

Как распорядиться находкой

О том, что нужно делать нашедшему древние археологические ценности, рассказал юрист Олег Басария.

Лопата в земле
© Fotolia/ Primastock
"Шлиман" из Ачандары: в Абхазии найдены древние артефакты

"Согласно Гражданскому кодексу Абхазии, части первой, если человек нашел археологические ценности, что бы это ни было, или другую находку, он обязан сообщить об этом в государственные структуры, то есть это администрация того района, где он нашел что-то, или местные органы милиции", — объяснил юрист.

После этого в течение полугода, если найдется собственник этой вещи, он должен заявить о своих правах на найденную вещь.

"Разумеется, он должен подтвердить тот факт, что он имеет право забрать эту вещь себе. Если в течение полугода никто не обратился за такой вещью, то в соответствии с Гражданским кодексом, человек, нашедший вещь, может забрать ее себе", — отмечает юрист.

В этом случае, у нашедшего какую-либо вещь возникнет право собственности, говорит Басария.

"Но нашедший может отказаться от найденного. Если он просто отказывается, то в таком случае найденное переходит в собственность государства, и государство уже распоряжается этой вещью по своему усмотрению", — комментирует правовед.

Что полагается за находку

Гражданский кодекс Абхазии предусматривает процедуру вознаграждения. Человек, обнаруживший археологическую ценность, вправе получить денежную "благодарность", которая составляет не более 20% от стоимости найденного.

Аркадий Джопуа
© Sputnik / Томас Тхайцук
Такого еще не было: ачандарские драгоценности поразили археолога

"Есть закон, направленный на сохранность исторических ценностей, в нем прямо говорится, что в случае если человек нашел какую-то археологическую ценность и передал ее государству, то государство обязано выплатить ему вознаграждение в установленном законом порядке", — заметил юрист.

Оценка находки проходит с привлечением экспертов.

"Это люди, у которых есть опыт в понимании свойства вещей, в понимании их ценности в археологическом плане. Они проводят экспертизу, в том числе оценивают стоимость вещей, и ее результаты передаются уполномоченному органу", — сказал юрист.

В случае если человек, нашедший археологическую ценность, не заявит о своей находке, то он теряет возможность приобретения права собственности, если он не планирует отказаться от найденного в пользу государства, подчеркнул Олег Басария.

Темы:
Житель Ачандары обнаружил древнее захоронение (4)



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Автомобильный пункт пропуска Верхний Ларс на грузино-российской границе
    Экстремист пойман

    ФСБ России по РСО-Алания задержала на границе Северной Осетии члена среднеазиатской религиозно-экстремистской ячейки – куда направлялся предполагаемый террорист?

  • Продолжается визит в Азербайджан делегации Королевства Саудовская Аравия
    Королевская рать

    Делегация Минобороны Королевства Саудовская Аравия находится с визитом в Азербайджане – что обсуждают военные?

  • Заседание суда
    Встать, суд идет!

    Нарушителей судебного заседания нужно наказывать, будь то прокуроры или адвокаты, считают власти Армении – почему оппозиция против?

  • Значок Instagram на экране телефона
    Жизнь в Сети

    В Павлодарской области Казахстана чиновников наказали за компрометирующие фото в соцсетях – что не понравилось надзорному органу?

  • Мужчина считает деньги. Архивное фото
    Бесполезные взятки

    В Кыргызстане разрабатывается механизм, который призван помешать сотрудникам правоохранительных органов тратить взятки.

  • Великая Китайская стена, архивное фото
    Китайские льготы

    Зачем Беларусь привлекает льготный кредит от правительства Китая в размере 280 миллионов долларов – в материале Sputnik.

  • Министр образования и науки Карлис Шадурскис
    Богатое воображение

    Министр образования Латвии рассказал, почему президенту России приходится "бродить по 55-сантиметровому снегу в Москве, и ему тяжело".

  • Режиссер Йонас Вайткус, архивное фото
    Безудержный режиссер

    Еще две бывшие студентки главы Русского драматического театра Литвы рассказали о домогательствах с его стороны.

  • Олег Будза
    Миграционный бум

    Председатель Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы рассказал, почему в скором времени в страну хлынет поток мигрантов.

  • Девушка в таджикском национальном платье. Архивное фото
    Кто так носит?

    В Таджикистане Минкультом будет выпущена книга, которая разъяснит официальный взгляд руководства страны на этику ношения одежды.

  • Золотые слитки
    Золотой сувенир

    В Узбекистане готовят проект правительственного решения, который разрешит продажу золотых слитков иностранцам и облегчит их вывоз за границу.

  • Рабочие места евродепутатов
    Кто на новенького?

    Европарламент одобрил распределение депутатских мест, которые останутся после выхода Великобритании из ЕС – сколько досталось Эстонии?

  • Автомобильный пункт пропуска Верхний Ларс на грузино-российской границе
    Экстремист пойман

    ФСБ России по РСО-Алания задержала на границе Северной Осетии члена среднеазиатской религиозно-экстремистской ячейки – куда направлялся предполагаемый террорист?

  • Продолжается визит в Азербайджан делегации Королевства Саудовская Аравия
    Королевская рать

    Делегация Минобороны Королевства Саудовская Аравия находится с визитом в Азербайджане – что обсуждают военные?

  • Заседание суда
    Встать, суд идет!

    Нарушителей судебного заседания нужно наказывать, будь то прокуроры или адвокаты, считают власти Армении – почему оппозиция против?

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

В торговом зале нового универсального магазина, открывшегося в Ашхабаде, Туркменская ССР, 1968 год
Сделано в СССР: как ухаживали за собой советские красавицы
Счет на месяцы: в Абхазии мальчик с пороком сердца ждет помощь
Счет на месяцы: в Абхазии мальчик с пороком сердца ждет помощь
Происшествия в Абхазии в 2017 году
Тревожный вызов: МЧС Абхазии в 2017 году

Соцсети

Sputnikabkhazia