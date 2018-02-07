Клад и последствия: юрист объяснил, что надо делать

О том, что должен делать человек, обнаруживший археологическую ценность или другую вещь, какое вознаграждение ждет, если он "расстается" с находкой, и в каких случаях она может перейти в собственность нашедшего, читайте в материале Sputnik Абхазия.

Бадрак Авидзба, Sputnik.

Останки человека, бронзовый шлем, наконечники, копья и украшения были найдены в селе Ачандара Гудаутского района 31 января местным жителем Рустамом Чхебелия. Археологи предполагают, что находка относится к периоду поздней античности и раннему средневековью. Ценности Чхебелия добровольно передал государству.

Как распорядиться находкой

О том, что нужно делать нашедшему древние археологические ценности, рассказал юрист Олег Басария.

"Согласно Гражданскому кодексу Абхазии, части первой, если человек нашел археологические ценности, что бы это ни было, или другую находку, он обязан сообщить об этом в государственные структуры, то есть это администрация того района, где он нашел что-то, или местные органы милиции", — объяснил юрист.

После этого в течение полугода, если найдется собственник этой вещи, он должен заявить о своих правах на найденную вещь.

"Разумеется, он должен подтвердить тот факт, что он имеет право забрать эту вещь себе. Если в течение полугода никто не обратился за такой вещью, то в соответствии с Гражданским кодексом, человек, нашедший вещь, может забрать ее себе", — отмечает юрист.

В этом случае, у нашедшего какую-либо вещь возникнет право собственности, говорит Басария.

"Но нашедший может отказаться от найденного. Если он просто отказывается, то в таком случае найденное переходит в собственность государства, и государство уже распоряжается этой вещью по своему усмотрению", — комментирует правовед.

Что полагается за находку

Гражданский кодекс Абхазии предусматривает процедуру вознаграждения. Человек, обнаруживший археологическую ценность, вправе получить денежную "благодарность", которая составляет не более 20% от стоимости найденного.

© Sputnik / Томас Тхайцук Такого еще не было: ачандарские драгоценности поразили археолога

"Есть закон, направленный на сохранность исторических ценностей, в нем прямо говорится, что в случае если человек нашел какую-то археологическую ценность и передал ее государству, то государство обязано выплатить ему вознаграждение в установленном законом порядке", — заметил юрист.

Оценка находки проходит с привлечением экспертов.

"Это люди, у которых есть опыт в понимании свойства вещей, в понимании их ценности в археологическом плане. Они проводят экспертизу, в том числе оценивают стоимость вещей, и ее результаты передаются уполномоченному органу", — сказал юрист.

В случае если человек, нашедший археологическую ценность, не заявит о своей находке, то он теряет возможность приобретения права собственности, если он не планирует отказаться от найденного в пользу государства, подчеркнул Олег Басария.