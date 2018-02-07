Генпрокуратура Абхазии впервые опубликовала список крупных должников

На встрече с активом сухумского района 31 января Рауль Хаджимба, комментируя поручение Генпрокурору Зурабу Ачба об опубликовании списка лиц, не вернувших средства, взятые в кредит в Сбербанке Абхазии, сказал что создана рабочая группа, по результатам деятельности которой, все материалы, подлежащие публикации, будут переданы СМИ.

СУХУМ, 7 фев – Sputnik. Генеральная прокуратура впервые опубликовала список крупных должников Сберегательного банка Абхазии и специального внебюджетного Республиканского фонда приватизации. Об этом сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры Абхазии.

В судебные органы направлены иски о взыскании невозвращенных кредитов с 360 заемщиков. Общие суммы задолженности физических и юридических лиц, попавших в список, составляют свыше 467 миллионов рублей и более трех миллионов долларов США.

Генпрокуратура отмечает, к фигурантам списка будут приняты меры по исполнению судебных решений.

Список опубликован по распоряжению президента Абхазии.