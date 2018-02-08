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Вратарь Владимир Маргания

Вратарский "удар": 90 лет назад родился Владимир Маргания

© Фото: МАММ / МДФ
В Абхазии
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Исполнилось 90 лет со дня рождения заслуженного мастера спорта СССР, футбольного вратаря Владимира Маргания. Sputnik Абхазия пообщался с его внучатым племянником Омаром Маан.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Владимир Маргания – воспитанник абхазской футбольной школы, уроженец села Адзюбжа Очамчырского района. В шестнадцать лет он начал заниматься футболом в юношеской спортшколе сухумского "Динамо".

Боксер и вратарь

История спорта знает немало примеров, когда спортсмены добивались успехов в различных видах. К примеру, великий советский спортсмен Всеволод Бобров достигал побед как в хоккее, так и в футболе. В хоккее он стал олимпийским чемпионом, чемпион мира и Европы, многократным чемпионом СССР, а как футболист несколько раз становился чемпионом страны, выигрывал Кубок СССР.

Так и Владимир Маргания увлекался боксом до начала своей футбольной карьеры. В 1944 году стал чемпионом Абхазии среди юношей.

"Он начал заниматься боксом раньше, после начал играть в футбол. Владимир стал вратарем сухумского "Динамо", когда ему было 16 лет, именно тогда он впервые встал в ворота команды", — говорит Омар Маан.

Однако через год Владимир переходит в команду "Стахановец" в городе Сталино, нынешний Донецк.

"Спустя некоторое время в Сталино приехало "Динамо" из Тбилиси. Когда грузинские специалисты увидели, как играет Владимир, они стали его звать в свою команду, и он соглашается на этот переход. В тбилисском "Динамо" он играл 10 лет, до самой смерти", — отмечает Омар Маан.

В составе "Динамо" Владимр Маргания принял участие в 179 играх чемпионата СССР, 12 кубковых и 21 международных встречах.

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Вспоминая о друге

Легендарный советский футболист Никита Симонян дружил с Владимиром Маргания.

"Мне по-прежнему дорога картина "Вратарь". Она из удивительного времени, она про утро нашего спорта. И с Кандидовым связаны лучшие дни детства. Мы верили, что в самом деле есть такой вратарь Антон Кандидов, который пропустил всего один мяч в жизни. А рядом рос свой "Кандидов" Володя Маргания, который со временем будет защищать ворота тбилисского "Динамо". Долго и надежно, одиннадцать футбольных сезонов, защищал Владимир Маргания ворота одного из самых популярных советских клубов — тбилисского "Динамо", — вспоминает Никита Симонят в своей книге "Футбол только ли игра?".

Маргания был обладателем двух серебряных наград чемпионата СССР – 1951-1953 годов, также выигрывал бронзу чемпионата в 1950 году. Дважды был в списке 33 лучших футболистов чемпионата СССР, участвовал в XV Олимпийских играх.

Владимир Маргания погиб в автокатастрофе 6 сентября 1958 года.




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