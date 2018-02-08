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Открытие мемориальной доски в память Дмитрия и Ольги Вешерневых

Мемориальную доску супругам Вишерневым установили в посольстве России

© Sputnik.
В Абхазии
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Первый секретарь посольства России в Абхазии, вице-консул Дмитрий Вишернев был убит выстрелом в голову у гаража своего дома в Сухуме 9 сентября 2013 года.

СУХУМ, 8 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Мемориальная доска в честь первого секретаря посольства России в Абхазии, вице-консула Дмитрия Вишернева и его супруги Ольги Вишерневой, убитых 9 сентября 2013 года, открыта в Посольстве России в Абхазии в четверг 8 февраля.

"10 февраля в России отмечается День дипломатического работника, в Москве в эти дни вспоминают всех тех, кто в разные годы отдал свои жизни при исполнении своего долга за свободу и независимость нашей родины. Это и те, кто погиб во время Великой Отечественной войны, и те, кто погиб во время репрессий 30-х годов, и, конечно, те, кто погиб в мирные годы при исполнении своих служебных обязанностей", — сказал посол России в Абхазии Семен Григорьев.

Открытие мемориальной доски в память Дмитрия и Ольги Вишерневых
© Sputnik.
Открытие мемориальной доски в память Дмитрия и Ольги Вишерневых

Несмотря на то, что посольство России в Абхазии работает не столь давно, в его истории есть печальная страница, заметил он.

"Первый секретарь, вице-консул посольства Дмитрий Вишернев и его супруга Оля были зверски убиты террористом 9 сентября 2013 года, в день установления дипломатических отношений между Россией и Абхазией. Их смерть стала очень большой потерей для нашего посольства, для всей дипломатической службы России, для наших абхазских друзей. Сегодня для меня большое событие, я всегда считал нужным увековечить память Вишерневых во вновь построенном посольстве Российской Федерации в Абхазии", — подчеркнул Григорьев.

Посол России в Абхазии поблагодарил силовые структуры республики, которые при содействии российских коллег раскрыли преступление.

Турецкая полиция у входа в аэропорт ми Ататюрка. 28 июня 2016.
© AFP 2018/ OZAN KOSE
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"К сожалению, главный его исполнитель Юсуп Лакаев сумел уйти в Грузию, где, совершив еще одно преступление, был судим и сейчас находится в заключении в Грузии. Его экстрадиция в Российскую Федерацию является предметом российско-грузинских переговоров", — сказал посол.

Заместитель главы МИДа Абхазии Кан Тания считает, что убийство Вишерневых было направлено против абхазо-российских связей.

"Мы отдаем дань памяти искренним, самоотверженным людям, чьи благородные деяния навеки закреплены в нашей истории. Это бесчестное злодеяние, унесшее жизни двух замечательных людей, оно было в первую очередь направлено на подрыв братских отношений между нашими государствами", — сказал он.

Открытие мемориальной доски в память Дмитрия и Ольги Вишерневых
© Sputnik.
Открытие мемориальной доски в память Дмитрия и Ольги Вишерневых

Первый секретарь посольства России в Абхазии, вице-консул Дмитрий Вишернев был убит выстрелом в голову у гаража своего дома в Сухуме 9 сентября 2013 года. Супруга дипломата Ольга Вишернева, получившая при нападении огнестрельные ранения, скончалась в Республиканской больнице 14 сентября. Генпрокуратура Абхазии в официальном заявлении подтвердила причастность к этому убийству Исхана Сабанчиева и жителя Грозного Юсупа Лакаева.




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