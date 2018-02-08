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Руслан Дорошенко

Ребенок из Абхазии хочет вылечиться, чтобы стать милиционером

© Sputnik Сария Кварацхелия
В Абхазии
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В Научно-исследовательском институте кардиологии в Томске готовы принять мальчика из Абхазии Руслана Дорошенко на операцию, которая стоит больше одного миллиона рублей.

СУХУМ, 8 фев – Sputnik, Сария Кварацхелия. Тринадцатилетний Руслан Дорошенко любит бегать и кататься на велосипеде, но все это ему категорически запрещено, так как у ребенка врожденный порок сердца "синего" типа.

"Диагноз "Тетрада Фалло", или порок сердца "синего" типа, – сложное и серьезное заболевание. В состав его входит четыре порока, – рассказала кардиолог детской поликлиники Олимпия Скакова. – Если вовремя не сделать операцию, то это может закончиться летальным исходом".

Как отметила врач, у ребенка остается мало времени.

"Мальчику 13 лет, и у него уже критическое состояние. Тут остаются считаные месяцы, потом может наступить такой момент, когда операция уже не поможет. Потому что легкие зарастают соединительной тканью. И уже ничего не поможет", — добавила она.

Руслан Дорошенко уже перенес восемь операций. Последняя – девятая – жизненно необходима и гарантирует полноценную жизнь.

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"Сейчас ребенку нужно провести протезирование легочной артерии клапаносодержащим кондуитом. Если провести операцию, то ребенок будет жить полноценной жизнью. Будет жить нормально. Просто спортсменом он уже не будет", — отметила кардиолог.

Операция для юного Руслана, которая должна пройти в Томске, стоит один миллион 65 тысяч рублей. Если в Абхазии удастся собрать хотя бы 319 тысяч рублей, то оставшуюся сумму соберет партнер "Ашаны" в России – "Русфонд".

"Эта операция ему жизненно необходима, потому что у Руслана слабо развивается легочная артерия. К сожалению, наша операция стала слишком дорогостоящей, и сами мы не справляемся. У нас очень тяжелая жизненная ситуация. Семья малоимущая. Все препараты нам ранее покупала администрация города Гал. Все наше лечение оплачивал глава администрации Темур Надарая. Сейчас же слишком непосильная сумма", – сказала мать Руслана Ия Чекория.

Сейчас Руслан плохо набирает вес и не может, как его сверстники, бегать, кататься на велосипеде и даже ходить в школу.

Руслан Дорошенко
© Sputnik Сария Кварацхелия
Руслан Дорошенко

"Ребенок плохо развивается. Набирает очень мало веса, в школу не может ходить. Нам противопоказаны все физические нагрузки. Учиться тоже мы не можем, потому что, когда у него что-то не получается, он начинает нервничать", – добавила Ия Чекория.

Но, как признался сам Руслан, он очень любит свою школу и одноклассников.

"Мне нравится ходить в школу. У меня там есть друзья. Мы с ними хорошо проводим время. Играем в "кошки-мышки". А так в будущем я хочу стать милиционером", – поделился планами мальчик.

Помочь Руслану Дорошенко можно, отправив СМС со словом ДОБРО или DOBRO на короткий номер 5050. Стоимость сообщения – 20 рублей. Количество СМС не ограничено.

Есть и услуга "Перенос баланса" – "Благотворительность". Для абонентов "А-Мобаил" и "Аквафон" пожертвование переводится на баланс фонда через команду *147* сумма перевода #. Размер перевода от 30 до 500 рублей в день.




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