9 февраля 1993 года: армянский батальон включен в состав Вооруженных сил Абхазии

Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

9 февраля министр обороны Абхазии Владимир Аршба издал приказ "О включении в состав Вооруженных cил Республики Абхазия батальона, сформированного в основном из лиц армянской национальности".

Из книги Хачатура Такмаз "Армяне в Отечественной войне народа Абхазии".

"Приказываю: сформировать отдельный мотострелковый батальон при Гагрском гарнизоне. Присвоить ему имя маршала Ивана Христофоровича Баграмяна. Командиром ОМБ имени маршала Баграмяна назначить старшего лейтенанта Косяна Вагаршака Арамовича", — говорится в приказе.

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