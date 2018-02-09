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Собрание Гагры рассмотрит кандидатуру Геннадия Сичинава на пост главы

© Sputnik Роберт Джопуа
В Абхазии
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Прежний руководитель Гагрского района Заур Бганба подал в отставку по собственному желанию 29 января.

СУХУМ, 9 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кандидатуру Геннадия Сичинава на должность главы района рассмотрит Гагрское районное Собрание 12 февраля, сказал в интервью корреспонденту Sputnik председатель Гагрского Cобрания Астан Агрба.

"Было принято решение — в понедельник 12 февраля собрать очередное заседание Собрания в 11 часов и рассмотреть представленную президентом кандидатуру", — добавил Агрба.

Процедура голосования определит, поддержат ли районные депутаты кандидатуру, представленную президентом.

Заур Бганба
© Sputnik / Томас Тхайцук
Глава Гагрского района Заур Бганба подал в отставку

"В соответствии с законом "Об управлении в административно-территориальных границах", после того как предыдущий глава Гагрского района Заур Бганба сложил свои полномочия, президент представил в Собрание кандидатуру Геннадия Сичинава", — добавил он.

Одновременно с его представлением на имя председателя Собрания поступила инициатива жителей Гагрского района.

"Было около двух тысяч подписей в поддержку кандидатуры Астамура Кецба. Эти два предложения Собрание рассмотрело, но в соответствии с существующим регламентом, инициатива жителей, которая поступила в Собрание, содержит просьбу передать ее президенту страны и спикеру Парламента. Мы направили соответствующее письмо президенту и в Парламент", — рассказал Астан Агрба.

Предоставление кандидатуры главы района — прерогатива президента страны, отметил спикер районного Собрания.

"Если будет представлена другая кандидатура, мы будем ее рассматривать. Но на последнем заседании в соответствии с нашим регламентом комиссией была предварительно рассмотрена кандидатура Сичинава Геннадия Калистратовича, представленная президентом. Сам кандидат также был приглашен, была встреча с ним, собрался депутатский корпус", — подчеркнул он.

29 января 2018 года глава Гагрского района Заур Бганба подал в отставку. Бганба руководил Гагрским районом с мая 2016 года.

Геннадий Сичинава был начальником отдела Службы государственной безопасности Абхазии по Гагрскому району.

Астамур Кецба возглавлял Гагрский район с мая 2006 года по сентябрь 2011 года. В настоящее время – советник президента Абхазии по внешнеэкономической деятельности.




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