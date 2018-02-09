Горсобрание Сухума предложило "ярмарочный" вариант озеленения столицы

СУХУМ, 9 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Сухумское городское Собрание планирует инициировать в столице проведение ярмарки саженцев для озеленения города, сказал корреспонденту Sputnik председатель Сухумского городского Собрания Константин Пилия.

Константин Пилия пояснил, что на ярмарке жителям Сухума предложат купить растения, которые администрация города будет высаживать в парках и скверах города.

"Мы хотим организовать ярмарку на железнодорожной станции "Гума", обратимся к тем, кто занимается посадочным материалом, выращивает саженцы, у нас есть несколько таких организаций", — сказал он.

Будет разработан план озеленения.

"Мы приняли решение и поручили коммунальным службам разработать схемы, высаживать там, где нет уже деревьев, где они попадали или высохли", — заметил Константин Пилия.

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По срокам проведения ярмарки еще не определились, но пройти она должна, по словам Пилия, в ближайшее время.

Всего, по данным спикера городского парламента, в центральной части Сухума необходимо высадить около трехсот деревьев.

"Нам дали схемы по центральной части города, нужно высадить около трехсот деревьев. Есть в планах посадить различные деревья, правда среди них есть и дорогие, как слоновая пальма, сомневаюсь, что горожане на ярмарке смогут купить, но будем надеяться, что и администрация выделит средства", — сказал он.

Константин Пилия отметил, что высадкой новых деревьев будет заниматься муниципальное унитарное предприятие "Зеленое хозяйство" администрации города Сухум.