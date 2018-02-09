Армянскому батальону имени Баграмяна исполнилось 25 лет

Армянский батальон имени маршала Ивана Баграмяна был сформирован 9 февраля 1993 года, в Госмузее Боевой Славы имени Владислава Ардзинба прошло памятное мероприятие к 25-летию со дня его создания.

Бадри Есиава, Sputnik.

Отважный и дисциплинированный

Армянский батальон имени маршала Ивана Баграмяна внес большой вклад в достижении победы в Отечественной войне народа Абхазии. Об этом говорил каждый на мероприятии, посвященном 25-летию со дня формирования подразделения.

Директор Госмузея Боевой Славы имени первого президента Абхазии Владислава Ардзинба Мзия Бейа напомнила, что армяне встали вместе с народами Абхазии и других стран на защиту республики.

"Придя с мечом на землю Абхазии, грузинские гвардейцы стали совершать невероятные по своей жестокости и циничности военные преступления над всем многонациональным народом Абхазии. Разграблению, уничтожению и насилию подверглись немало армянских сел. Естественной реакцией на действия оккупационных войск стало стремление армян Абхазии защитить свои родные дома с оружием в руках", — сказала Бейа.

Она добавила, что с самого начала боевых действий армяне начали пополнять ряды Вооруженных сил Абхазии, вливаясь в различные воинские подразделения. Однако, подчеркнула она, создание батальона имени Баграмяна стало важным шагом по укреплению обороноспособности страны.

Командный состав и штат четвертого отдельного мотострелкового батальона был утвержден 9 февраля 1993 года приказом главнокомандующего Вооруженными силами Абхазии Владислава Ардзинба. В тот день командиром был назначен Вагаршак Косян, его заместителем стал Геворг Маркарян. Это способствовало объединению разрозненных боевых групп. В марте 1993 года первым среди бойцов батальона имени Баграмяна принял присягу Альберт Тополян.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба поздравил ветеранов с юбилеем и подчеркнул, что те, кто встал рядом с народом Абхазии, отдал жизни за ее свободу, никогда не будут забыты. Глава государства попросил почтить их память минутой молчания.

"Этот год пройдет под знаком 25-летия Победы. Намечено много мероприятий, и сегодняшняя встреча здесь, в музее Боевой Славы имени основоположника абхазского государства, проходит в рамках празднования Победы в Отечественной войне. Залогом победы стало наше единство", — заявил президент.

© Sputnik Бадри Есиава Армянскому батальона имени Баграмяна исполнилось 25 лет

Рауль Хаджимба высоко оценил вклад заместителя председателя Верховного совета Абхазии и лидера армянской общины республики Альберта Тополяна, который взял на себя всю ответственность за решение организационных вопросов по созданию армянского батальона. Президент напомнил, что боевое крещение нового подразделения состоялось в марте 1993 года, когда сводная штурмовая рота под командованием Левона Дащяна участвовала в наступлении на Сухум.

"После Мартовской операции армянский батальон сформировался как отдельное подразделение Вооруженных сил Абхазии, и первым командиром стал кавалер ордена Леона Вагаршак Косян. Батальон не был исключительно армянским, в его состав входили абхазы, русские, кабардинцы и представители других национальностей. Много амшенцев воевало и в других батальонах как на Гумистинском, так и на Восточном фронтах, где доблестно сражался и экипаж легендарного танка "Тигр", — сказал Рауль Хаджимба и добавил, что "багрямяновцы" принимали активное участие в июльской и сентябрьской наступательных операциях, совместно с другими подразделениями освободили Сухум и дошли до границы с Грузией.

На этом героический путь батальона имени Баграмяна не завершился, подчеркнул президент. В конце октября 1993 года Владислав Ардзинба отдал приказ освободить Кодорское ущелье, и армянскому батальону была отведена важная роль в этой операции.

Больше 20 армян получили высшее звание — "Герой Абхазии", десятки награждены орденами Леона и медалью "За отвагу".

Секретарь Совета Безопасности Абхазии Мухаммед Килба вспомнил, насколько организован и дисциплинирован был армянский батальон, что служило хорошим примером для других подразделений.

"Принимая те или иные решения, я был уверен, что это подразделение не подведет. Когда я ездил по боевым позициям, могу сказать, что этот батальон четко нес воинскую службу", — подчеркнул Килба.

По словам замминистра обороны Абхазии в годы войны Сергея Шамба, идея создания батальона по этническому признаку была неоднозначной, и многие считали это недопустимым, но Альберту Тополяну удалось убедить всех в такой необходимости.

Фильм о "баграмяновцах"

На памятном мероприятии показали фильм об армянском батальоне имени маршала Ивана Баграмяна, содержащий военную хронику и очерки журналистов Абхазии. Советник президента Абхазии Владимир Зантария был одним из тех, кто работал над лентой. Он сказал, что поначалу было опасение, что на его создание может не хватить видеоматериалов, но во время сбора информации все опасения отпали сами собой.

"Фильм подготовлен в соавторстве с журналисткой Мананой Кокоскир. Когда поступило предложение об этом, мы растерялись, так как боялись, что нам не хватит знаний истории создания батальона или видеоматериала. Как только мы написали сценарий, бойцы батальона повели нас по местам боевых действий и многое рассказали. Более того, у самих ребят из армянского батальона был личный видеоархив, который снимал их оператор. Они положили нам на стол уникальные кадры, и сомнения рассеялись", — отметил Зантария.

© Sputnik Бадри Есиава Армянскому батальона имени Баграмяна исполнилось 25 лет

Глава армянской общины в Абхазии Галуст Трапизонян высоко оценил документальный фильм. Он сказал, что каждый, кто встал в те годы на защиту Абхазии, отдал свой долг Родине, и никто не думал о наградах или материальных благах. Это, по его мнению, была одной из причин, почему в войне победил консолидированный народ Абхазии.

По просьбе организаторов и присутствующих на вечере памяти с речью выступил Альберт Тополян. Он рассказал о сложных перипетиях в армянской истории и подчеркнул важность того, чтобы молодежь помнила прошлое своего народа.

Обезьяна вместо врага и воспоминания о войне

В войне есть место и для веселья, уверена медсестра армянского батальона Зирафина Дзяпшба, которая рассказала забавную историю о военных буднях. В одну из ночей батальон закрепился на одной из возвышенностей горы Ахбюк в Сухумском районе.

"Перед нами была заминированная поляна, и вдруг я увидела в темноте чей-то силуэт. Я сказала командиру о том, что к нам идет "гость" и настояла на том, что сама с ним разберусь. Приняла удобную позицию и выстрелила из автомата. Послышался непонятный звук, и фигура исчезла в темноте. Утром пришли парни и с хохотом спросили, кто из нас ночью стрелял в обезьяну", — поделилась конфузом Дзяпшба.

Самое страшное воспоминание о войне у Андрея Сарияна по прозвищу Бадзо связано с днем, когда Вооруженные силы Абхазии покидали Гагру. Тогда погиб один из его товарищей Юрий Капш. Смерть однополчанина повергла в шок 25-летнего бойца, и именно в этот момент пришло осознание, что такое война.

© Sputnik Бадри Есиава Армянскому батальона имени Баграмяна исполнилось 25 лет

"Жизнь просто переломилась. Все это уже происходило не по телевизору, а по-настоящему, это было у порога нашего дома. Помню, как моя старенькая бабушка сказала, что абхазы обязательно победят в войне, так как их родина здесь, им некуда бежать", — сказал Сариян.

Война настолько поглощает, что даже самые значительные даты порой забываются. Такое произошло с Андреем, когда он забыл о своем дне рождения, но его друзья и командующие ему об этом напомнили, устроив скромное застолье.

До места, где формировался армянский батальон Ардавас Минасьян доехал на лошади. Защищая Абхазию, он был контужен, но вскоре снова вернулся в строй. Вспомнил один интересный случай в Новом Афоне, где бойцы готовились к наступлению.

"Перед наступлением мы захотели немного выпить вина и поднялись в одно из ближайших сел. Там нас встретила старая женщина, которая угостила вином и сказала, что мы не сможем взять Сухум. Если, говорит она, Гумиста пойдет вспять, то и вы возьмете Сухум. Нас это очень расстроило, но не стали реагировать на старушку, но когда мы взяли столицу, на обратном пути заехали к ней. Увидев нас, она сказала, что глубоко заблуждалась", — поделился воспоминаниями Минасьян.