Визит принца: как иорданцы и черкесы обменялись конными переходами

О малоизвестных конных переходах черкесов из Кабардино-Балкарии в Иорданию в 1994 году и ответном конном визите иорданского принца Али Хуссейна рассказал в интервью радио Sputnik участник первой экспедиции Даниил Караш.

Sputnik

В гости к черкесам

Группа энтузиастов из Кабарды задумала совершить конный переход в 1994 году на лошадях кабардинской породы в Иорданию через Турцию и Сирию по местам жительства черкесской диаспоры.

По словам участника конного перехода Даниила Караша, это были первые шаги после развала Советского Союза для установления связей черкесов Кавказа с их одноплеменниками в Турции, Сирии, Иордании.

© Фото: предоставлено: Даниилом Караш Переход черкесов из Кабардино-Балкарии в Иорданию

"Первые конный переход был в честь абхазской победы в Отечественной войне и в честь 130-летия траурного дня 21 мая 1864 года (начало депортации горцев в Османскую империю – ред.). Решили такое символическое мероприятие провести в честь этих дней, — вспоминает Даниил Караш. — Озвучили идею, ее поддержали на государственном уровне. В переходе участвовал и тогдашний министр культуры Кабардино-Балкарии Руслан Фиров".

Как вспоминает Караш, желающих было много, но был жесткий отбор. Для всех специально сшили черкески.

"Не каждый выдержит такой путь, ежедневно надо было проехать 120 километров. И способности, и выдержка у каждого человека разные. Нас было 28 участников, куда входил и участник из Республики Абхазия Анатолий Орчугба. Тогда сам президент Ардзинба приехал в Нальчик провожать нас", — отметил Даниил Караш.

По пути была остановка в турецком Самсуне, где проживает много потомков махаджиров.

© Фото: предоставлено: Даниилом Караш Переход черкесов из Кабардино-Балкарии в Иорданию

"А путь лежал из Нальчика и заканчивался в Аммане – столице Хашимитского королевства Иордания. Они были горды тем, что мы приехали. Везде нас встречала толпа людей, тысячи даже сопровождали. Ощущения и чувства сложно передать. Даже были такие случаи сентиментальные — нас размещали по домам в основном и многие хотели забрать к себе побольше гостей. Почему у меня один или два гостя, меня это не устраивает, говорили они. Приятная атмосфера была", — вспоминает участник конного перехода.

© Фото: предоставлено: Даниилом Караш Переход черкесов из Кабардино-Балкарии в Иорданию

При переходе границ не было бюрократических проволочек, участников в каждой стране сопровождали люди, разбирающиеся в пограничных формальностях.

"Нам оказывали огромную поддержку везде. Официальные встречи были на государственном уровне. И наши соотечественники из диаспоры участвовали в них, — сказал Даниил Караш. – С соотечественниками мы общались на адыгском в основном. Когда проезжали абхазские села, наш друг Анатолий (Анатолий Орчугба – абхазский участник конного перехода – ред.) разговаривал с жителями на абхазском языке. Проблемы с языком не было".

За два месяца конники прошли более 3 500 километров и добрались до Амана.

"В Иордании на границе встретила официальная делегация. Председатель конного союза и губернаторы встретили нас. Там же на границе состоялась встреча с руководителями черкесов, проживающими в Иордании, представителями черкесской хасы. В стране было сопровождение и милиции, и местных черкесов на машинах, с флагами. Сопровождали, когда мы доехали, в Аммане. Там главное черкесское общество, представители разных фамилий собрались. Национальную встречу черкесов устроили", — вспоминает Даниил Караш.

© Фото: предоставлено: Даниилом Караш Переход черкесов из Кабардино-Балкарии в Иорданию

По его словам, основное целью было услышать истории переселения махаджиров непосредственно от их потомков.

"Много трагических историй рассказали. Вы представляете, в каких условиях были эти люди. Огромная масса людей переселилась. Среди них свирепствовали и болезни, погибали люди тысячами. Мы пытались записывать такие истории, чтобы сделать архив. Проводили фото- и видеосъемку", — сказал Даниил Караш.

Многие из участников экспедиции находили своих однофамильцев и родственников.

"Были такие случаи, по крови узнавали. Люди подходили, им было интересно искать своих. Спрашивали, как попасть на Кавказ. Тогда в 1994 году не так легко было попасть. Каждую деталь хотели узнать, просили рассказать о Родине. Часами сидели и слушали. Рассказывали о красоте наших республик. Мы чувствовали, что они готовы не часами, а днями слушать это с радостью", — сказал Даниил Караш.

Принц в Кабарде

В 1998 году состоялся ответный конный переход уже черкесов Иордании во главе с принцем Али Бин аль Хуссейном в Нальчик. Конные черкесы из Иордании отправились от королевского дворца, чтобы пройти дорогами махаджиров на историческую родину.

"Ответный конный переход имел другой символический смысл – путь возвращения махаджиров на Родину. Сам Его Высочество принц Али, сын короля Иордании Хуссейна, собрал группу молодых ребят из черкесского мира. Сам выбрал способных, подготовленных людей. Кстати, королевский род признает, что у них в роду есть черкесская кровь", — заметил Даниил Караш.

© Фото: предоставлено: Даниилом Караш Ответный конный переход черкесов Иордании во главе с принцем Али Бин аль Хуссейном в Нальчик

Для такого длительного перехода вновь были выбраны кабардинские лошади – наиболее выносливые.

"Не любая лошадь способна вынести такую нагрузку и справиться с дорогой. Представьте, ежедневно лошадь должна была пересекать 120 километров в день. Второй международный конный переход должен был пройти такой же путь обратно, какой был пройден в 1994 году. И переход стал своего рода благодарностью всем черкесам, проживающим во всем мире. Вы знаете, черкесская диаспора играла важную роль в странах их проживания.

© Фото: предоставлено: Даниилом Караш Ответный конный переход черкесов Иордании во главе с принцем Али Бин аль Хуссейном в Нальчик

Они имели на высоком уровне поддержку. В Иордании очень высокий статус черкесов, их уважают и монархи. В Иордании даже есть черкесская гвардия – доверяют охранять короля только черкесам. В благодарность правительство Иордании, король сам и его сын, совершили такой жест — конный переход под предводительством принца Иордании Али Хуссейна в благодарность черкесам мира и открытие ворот Кавказа для диаспоры, которая ушла в 19 веке".

© Фото: предоставлено: Даниилом Караш Ответный конный переход черкесов Иордании во главе с принцем Али Бин аль Хуссейном в Нальчик

Всадников встречали люди разных статусов, разных материальных возможностей, но радушие везде – и на территории Кавказа, и за его пределами – было одинаковым. В Тахтамукайском районе гости посмотрели скачки, устроенные в их честь, в Кошехабльском районе Адыгеи – приняли участие в праздновании Дня республики.

Как писали СМИ в 1998 году, в одном из выступлений принц говорил о предоставлении возможности адыгам права возвращения на историческую родину.

"История не была добра к черкесам, — говорил принц Али. — Наш переход символизирует собой обратный ход исторических событий. И это первый шаг в той миссии, которую я избрал. Дальше надо позаботиться о том, чтобы адыги легче получали въездные визы на Родину, были прямые рейсы из мест их проживания сюда".

По словам Даниила Караша, два международных конных перехода стали историческими.

© Фото: предоставлено: Даниилом Караш Ответный конный переход черкесов Иордании во главе с принцем Али Бин аль Хуссейном в Нальчик

"Это символически, это в вечной памяти. Особенно это нужно следующим поколениям, нашей молодежи. Несмотря на то, что наша нация прошла, мы существуем, мы едины. И будем продолжать существовать и хотим общаться с нашими соотечественниками во всем мире", — отметил участник международного конного перехода из Кабарды в Иорданию Даниил Караш.