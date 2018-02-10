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Беслан Дбар

Беслан Дбар: лучшие студенты-репатрианты будут получать стипендию

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Государственный комитет Республики Абхазия по репатриации провел первую коллегию в 2018 году в четверг 8 февраля.

СУХУМ, 10 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Лучшие студенты-репатрианты будут получать ежемесячную стипендию по пять тысяч рублей от Госкомитета по репатриации, сказал председатель Госкомитета Абхазии по репатриации Беслан Дбар.

"Около тридцати детей репатриантов учатся в Абхазском государственном университете. Такая стипендия учреждена впервые, думаю, что это послужит стимулом для детей репатриантов показывать хорошие результаты в учебе", — добавил Дбар.

Кроме того, на коллегии Госкомитета по репатриации было принято решение в 2018 году провести Международный абхазо-адыгский фестиваль хореографии.

"Где бы ни находилась наша диаспора, будь то Сирия, Турция, Иордания, Германия, они получат приглашение. Этот фестиваль планируется провести к 25-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов. Хотим, чтобы фестиваль проходил в странах, где проживает наша диаспора", — сказал Беслан Дбар.    

Процесс возвращения на историческую Родину соотечественников, проживающих в других странах мира, проходит с конца XX века и особенно активизировался после создания Госкомитета по репатриации в 1993 году. На сегодняшний день в Абхазии проживает до трех тысяч репатриантов, вернувшихся в разные годы преимущественно из Турции и Сирии.




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