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Милиция. Архивное фото.

Гражданина Турции похитили в Очамчыре

© Sputnik
В Абхазии
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Похищение гражданина Турции произошло примерно в 20:45 в пятницу недалеко от порта Очамчыры.

СУХУМ, 10 фев – Sputnik, Бадри Есиава. Капитана турецкого рыболовецкого сейнера Селима Кайа похитили неизвестные в Очамчыре примерно в 20:45 9 февраля, сообщил корреспонденту Sputnik заместитель главы Очамчырского района Славик Кучуберия.

"Вечером, примерно в 20:45, капитан турецкого рыболовецкого сейнера находился в кафе и, когда он собрался уже уехать, попросил одного парня его подвести до порта. Через несколько метров их остановили двое вооруженных людей в масках, выкинули водителя из автомобиля, сами сели в машину и уехали вместе с ним", — рассказал Кучуберия.

По его словам, всю ночь велись поиски похитителей и их жертвы. К утру 10 февраля автомобиль был найден по трассе Гал-Очамчыра с простреленным лобовым стеклом.

"Мы всю ночь искали их и под утро нашли машину по трассе. В салоне обнаружили ПМ и гильзу от него, лобовое стекло автомобиля было прострелено. Следов крови нигде не было", — отметил Славик Кучуберия.

Сотрудники Министерства внутренних дел Абхазии ведут расследование, добавил Кучуберия.




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