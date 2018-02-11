Знак ткачества: как в Абхазии восстановили потерянное ремесло

В Абхазском Госмузее стоит редкий музейный экспонат - ткацкий станок, аналогов которому в Абхазии нет. О том, как было восстановлено абхазское народное ткацкое ремесло, читайте в материале корреспондента Sputnuk.

Сария Кварацхелия, Sputnik

В Абхазском Госмузее один из главных экспонатов – старинный ткацкий станок, который был восстановлен в начале 2000-х годов. Вместе с работниками музея проходим в отдел этнологии и ищем глазами устройство.

Безрезультатно. Спрашиваем у сотрудника музея Таисии Алания, где станок.

— А вот он, стоит перед вами. – указывает на прямоугольную деревянную конструкцию автор проекта.

Ожидание увидеть станок с огромным количеством нитей и ремизками, сменяется удивлением и долей разочарования.

© Sputnik / Томас Тхайцук Ткацкий станок

"Просто станок не заправлен нитями. Поэтому его немного не узнать и трудно себе представить, что это действительно станок, – отвечает на наш удивленный вид Таисия Алания. – Собрать полностью станок не смогу – ниток столько не хватит. Но из того, что соберу, у вас может сложится общее представление о ткацком ремесле, который мы сумели восстановить".

Таисия медленно вытаскивает ремизок и нитки из коробки и начинает "заряжать".

"Вот, основные части – указывает на рамку посередине станка, под которой находится станина. – Эти части называются "аса" и "апшыц". Через эту станину проходят нити. Чтобы заправить станок нужно много времени и не одна пара рук".

© Sputnik / Томас Тхайцук Ткацкий станок

Через десяток минут легкими движениями Таисии деревянная конструкция принимает рабочий вид. Она садится на стул, левой рукой берет деревянную палку – "ачасга" (аҿасга), а правой рукой управляет ручкой.

Одновременно задействованы обе руки и обе ноги.

"Вот в левой руке я держу "ачасга" (аҿасга), которая нужна нам, чтобы подправлять ткань, когда она немного смещается в бок. То есть ловкими ударами по нити, ткань возвращается в нужное положение. В это же время правой рукой я управляю ручкой станка. Также рядом лежат "амаркуа" (амарқәа – челнок – прим.). Они у нас проходят между основными нитями, в нужный момент делая такой зазор. А ногами я ударяю по педалям – вверх-вниз, вверх-вниз. И так без конца. Уже готовое изделие накручивается на "алыра",– объясняет нелегкую работу абхазских мастериц.

Ткацкое дело у абхазов напоминает какой-то бесконечный процесс. И такое ощущение возникает неспроста.

© Sputnik / Томас Тхайцук Ткацкий станок

"Теперь вы сами понимаете, что это ремесло у абхазов – непростое дело, овладеть которым не так уж и просто. Женщины в старину собирались в одном месте и за шутками-прибаутками ткали огромные полотна. Этот процесс занимал у них много времени. Если уменьшалась длина нити, то ткачихи к концу привязывали новые, и так они продолжали процесс. Бывало и такое, что за одним станком работали две ткачихи. Это делалось тогда, когда нужно было выткать большое полотно. Потом бока изготовленных мастерицами ткани соединялись швом. Кстати говоря, изделия, которые делали абхазские мастерицы отличались высоким качеством ", – "рекламирует" Таисия Алания.

© Sputnik / Томас Тхайцук Таисия Алания

Процесс восстановления

Ткацкий станок в Госмузее – один из редчайших экспонатов.

"В нашем музее этот станок появился в 2004 году. Идея восстановить его появилась у меня, – вспоминает автор. – Мы видели, как народное ремесло утрачивается в Абхазии. И когда я рассказала в музее о своей идее, меня поддержали коллеги, с которыми я ездила по деревням и искала тех, кто владел ремеслом, и кто мог бы передать нам свои навыки".

Первым делом сотрудники музея решили создать ткацкий станок по старинным деталям.

"Вот перед вами здесь "устройство", которое было полностью скопировано из отдельных деталей, хранившихся в нашем музее, – показывает на музейный экспонат Таисия Алания. – Именно на нем мы и учились у долгожительниц из села Хуапа".

© Sputnik / Томас Тхайцук Ткацкий станок

Для начала сотрудники музея составили чертежи будущего станка и отдали все мастеру. Пока он восстанавливал станок, Таисия Алания с единомышленниками не сидели сложа руки – весь процесс ткацкого дела работники музея решили самим воспроизвести. Ведь это не только работать на станке с готовой пряжей. Абхазские мастерицы сами добывали нити.

"Решили научиться от начала до конца, как наши бабушки и прабабушки. Нашли себе учителя, который мог бы нас обучить этому ремеслу, и показать весь процесс с самого начала. Первый урок – добыча материала. Как известно, раньше в изготовлении одежды широко использовали шерсть, шелк и хлопок", – поясняет она.

На полном энтузиазме

После того, как станок был восстановлен, сотрудники музея вместе с ткацким "устройством" отправились в село Хуап. Там энтузиастов ждала мастерица Арзения Хашиг.

"Наш учитель из Хуапа Арзения Хашиг проводила нам такие мастер-классы. Правда, поначалу она сама немного подзабыла процесс. Арзения смотрела на станок растерянным взглядом. Но, как говорится, глаза боятся, а руки делают. Она нам показала весь процесс от начала до конца. Вот, первые неловкие образцы, – Таисия предъявляет полотенца. – Сделаны они из хлопчато-бумажного полотна".

© Sputnik / Томас Тхайцук Сырье

Позже, когда работники музея наловчились, они стали самостоятельно ткать полотенца и скатерти.

"Поначалу было сложно. Мы не представляли себе, как один человек может работать за этим огромным станком, который нужно заправлять огромным количеством ниток. Но наше желание научиться было выше первых неудач. Позже уже, когда мы научились ткать, мы попытались делать орнамент по образцу тех материалов, которые хранились у нас в музее. На орнаменте древние абхазы изображали окружающую природу, то есть птиц, оленей, цветы – то, что видели вокруг себя", – вспоминает энтузиаст.

© Sputnik / Томас Тхайцук Изделие

Музейный экспонат

После того, как процесс был полностью воспроизведен, станок отправился в экспозицию Госмузея.

"Первое время был большой ажиотаж вокруг абхазского ткацкого дела. Многие просили сделать им различные изделия по традиционному методу, кто-то просил костюм, а кто-то даже научить ткать. Какие-то просьбы мы смогли удовлетворить. Но так как ткание на этом станке – очень трудоемкий и затратный процесс, то мы не смогли все это совмещать с основной работой. Мы просто добились главного – восстановили традиционное ткацкое ремесло", – поясняет Алания.