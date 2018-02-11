Теннисистка из Абхазии Аншба: тренируюсь 6 дней в неделю

Теннисистка Амина Аншба рассказала ведущему радио Sputnik Абхазия о том, как проходят ее тренировки и какие планы на будущее она строит.

СУХУМ, 11 фев – Sputnik. Теннисистка из Абхазии Амина Аншба усиленно готовится к предстоящему турниру "Australian Open 2019" и улучшает свою физическую подготовку.

"Сейчас у меня в приоритете – улучшение физической формы, а цель – сыграть в "Australian Open 2019". Тренировки проходят два раза в день шесть дней в неделю за исключением воскресенья. Вместе с фитнесом, по времени, это получается около четырех с половиной часа", — сказала Амина Аншба ведущему радио Sputnik Абхазия.

Аншба подчеркнула, что каждый теннисист должен одинаково хорошо играть на всех видах покрытия, но сама предпочитает выступать на грунте, так как у нее разный стиль игры.

На вопрос о самых сильных впечатлениях, испытываемых Аминой во время игры, девушка призналась, что ни с чем не сравнить чувство, когда объявляют ее имя в качестве победителя.

Амина Аншба была первой ракеткой Европы до 14 лет в 2013 году, победительницей множества международных юниорских турниров до 18 лет, проходивших в России, Бельгии, Германии, Швейцарии, Узбекистане и Турции.

А также победительницей чемпионата Европы 2016 года до 18 лет, проходившем в Швейцарском городе Клостерс. До Амины предыдущей российской теннисисткой, выигравшей данный титул в 1995 году, была Анна Курникова.

К тому же, Амина была первой абхазской теннисисткой, принимавшей участие в юниорских турнирах Большого Шлема: US Open (США), Roland Garros (Франция) и Wimbledon (Великобритания).