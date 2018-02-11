Абхазские "Пять вечеров" удостоились приза Володинского фестиваля

В Санкт-Петербурге с 6 по 10 февраля проходил XIV международный театральный фестиваль "Пять вечеров", посвященный памяти драматурга Александра Володина, на закрытии которого со своим спектаклем выступила труппа Государственного Русского театра драмы имени Фазиля Искандера.

СУХУМ, 11 фев – Sputnik, Амра Амичба. Спектаклю "Пять вечеров" РУСДРАМа вручили приз Володинского фестиваля. Об этом по телефону корреспонденту Sputnik сообщил из Санкт-Петербурга генеральный директор театра Ираклий Хинтба.

"Нам вручили приз, который свидетельствует о том, что мы входим в когорту театров, которые приглашают на фестиваль такого уровня. И у которых есть соответствующие перспективы и которые движутся, как нам сказали авторитетные театральные критики, в правильном направлении, — сказал Хинтба. — Для нас это равносильно тому, что мы слетали в космос и благополучно вернулись с важным опытом, который нам обязательно пригодится. Для нас, конечно, это победа большая. Мы даже представить себе не могли такое еще пару лет назад".

© Фото: Ираклий Хинтба Награда РУСДРАМа на театральном фестивале в Санкт-Петербурге

Хинтба поделился реакцией зрителей, чьи овации не смолкали долгое время после спектакля.

"Вчера мы очень нервничали, но увидели такой прием публики: зал встал! А это в Санкт-Петербурге редчайший случай, как нам сказали. Мы счастливы и до сих пор не можем осознать то, что произошло, — с гордостью за свой театр сказал гендиректор РУСДРАМа. – Был аншлаг такой, что у входа спрашивали лишний билетик. Люди хотели попасть, не хватило мест, стояли приставные стулья и они все были заняты. Была очень хорошая взыскательная публика, были режиссеры, театральные критики, актеры театров Санкт-Петербурга, то есть публика, которая понимает, что такое театр и чувствует его. И то, что публика так оценила наш спектакль – это высшая награда".

Ираклий Хинтба отметил, что попасть на Международный театральный фестиваль "Пять вечеров", посвященный памяти драматурга Александра Володина — это показатель высокого уровня театра и спектакля.

На второй день после закрытия Володинскго фестиваля в редакции петербургского театрального журнала прошло обсуждение спектакля РУСДРАМа "Пять вечеров".

"Главный редактор ведущего театрального журнала России Марина Дмитриевская, театральный критик Оксана Кушляева делали подробный разбор нашего спектакля, высказывали и то, что им понравилось и не понравилось. Вот этого нам в Абхазии не хватает, к сожалению. Потому что если бы у нас был подробный анализ после каждого спектакля, у нас бы значительно повысилось качество театрального процесса в стране", — отметил Ираклий Хинтба.

Гендиректор РУСДРАМа подчеркнул, что подобные разборы очень отрезвляют.

"В целом, если спектакль заслуживает подробного разбора в течение двух с половиной часов – значит, это действительно произведение искусства. Это очень важно, полезно и очень отрезвляет. Я получил сегодня от этого обсуждения огромное интеллектуальное, эстетическое удовольствие как директор театра, так как я теперь знаю, что нам нужно сделать еще для того, чтобы наши спектакли были еще более качественными, успешными и интересными. Получился профессиональный разговор. За него мы очень благодарны," — заключил Хинтба.

Сухумский театр юного зрителя был преобразован в Государственный Русский театр драмы Абхазии, а позже был назван в честь писателя Фазиля Искандера, открылся 7 сентября 1981 года в Сухуме.

С 24 мая 2016 года РУСДРАМ возглавляет генеральный директор Ираклий Хинтба.