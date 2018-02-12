Кандидатуру Геннадия Сичинава утвердили на пост главы Гагрского района

СУХУМ, 12 фев – Sputnik, Сария Кварацхелия. Депутаты Гагрского городского Собрания утвердили кандидатуру Геннадия Сичинава на пост главы администрации Гагрского района, об этом корреспонденту Sputnik сообщил депутат городского Собрания Реваз Бения.

"В ходе заседания 22 депутата проголосовали за данную кандидатуру. Один депутат воздержался. И в соответствии с законом Геннадий Сичинава утвержден на должность главы администрации Гагрского района", — сказал он.

Обстановка во время заседания, по словам Реваза Бения, была непростая.

© Sputnik Роберт Джопуа Собрание Гагры рассмотрит кандидатуру Геннадия Сичинава на пост главы

"Было много горожан, которые поставили вопрос о переносе данного заседания. Депутаты также рассмотрели этот вопрос в соответствии с законодательством. Этот вопрос председатель поставил на голосование. И во время голосования три депутата проголосовали за перенос заседания, а 20 проголосовали против. После чего состоялось голосование по утверждению Геннадия Сичинава на должность главы", — отметил депутат.

Ранее президент Абхазии представил городскому Собранию Гагры кандидатуру Геннадия Сичинава на утверждение.

"Данный вопрос был вынесен на рассмотрение профильной комиссии. Данная кандидатура была рассмотрена комиссией в полном составе. На заседании присутствовал сам кандидат. Ему были заданы соответствующие вопросы по проблемам города и в целом района. Комиссия получила ответы на все вопросы. И единогласным решением кандидатура Сичинава была вынесена на рассмотрение вопроса городским Собранием. И вот, на сегодня была назначена дата заседания", — добавил Бения.

© Sputnik / Томас Тхайцук Глава Гагрского района Заур Бганба подал в отставку

Ранее в Собрание Гагры поступила инициатива жителей города с предложением утвердить в качестве главы района Астамура Кецба. Было собрано около двух тысяч подписей в поддержку кандидатуры Кецба. Эти два предложения Собрание рассмотрело и направило соответствующее письмо президенту и в Парламент.

29 января 2018 года глава Гагрского района Заур Бганба подал в отставку. Бганба руководил Гагрским районом с мая 2016 года.

Геннадий Сичинава был начальником отдела Службы государственной безопасности Абхазии по Гагрскому району.

Астамур Кецба возглавлял Гагрский район с мая 2006 года по сентябрь 2011 года. В настоящее время – советник президента Абхазии по внешнеэкономической деятельности.