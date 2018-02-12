Парламент создал рабочую группу по разработке налогового законодательства

СУХУМ, 12 фев – Sputnik, Бадри Есиава. Рабочую группу по разработке законодательства в налоговой сфере утвердил Парламент Абхазии в понедельник 12 февраля, передает с места события корреспондент Sputnik Абхазия.

Председатель парламентского комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Натали Смыр отметила, что в состав рабочей группы вошли все заинтересованные структуры.

"Проведена большая работа. Председателем этой группы рекомендована моя кандидатура. В состав вошли представители Администрации президента, Минэкономики, Министерства по налогам и сборам, Таможенного комитета, специалисты АГУ, Центра стратегических исследований, президент Ассоциации предпринимателей Абхазии, помощник спикера Парламента и мой помощник", — зачитала список членов расширенной рабочей группы Натали Смыр.

Смыр подчеркнула, что в первую очередь расширенная группа займется внесением поправок в закон об НДС и выработкой концепции налоговой системы.

За создание этой расширенной рабочей группы проголосовали 23 депутата.

Поправка к закону Республики Абхазия "О налоге на добавленную стоимость" была принята Парламентом 25 ноября 2015 года и подписана президентом Раулем Хаджимба 30 ноября. Закон вступил в силу 1 января 2016 года.