Парламент Абхазии ратифицировал соглашение с Россией о медпомощи

СУХУМ, 12 фев – Sputnik, Бадри Есиава. Соглашение между правительствами Республики Абхазия и Российской Федерации о сотрудничестве в области оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, включая лекарственное обеспечение, ратифицировал Парламент Абхазии в понедельник 12 февраля.

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Проект постановления представил заместитель руководителя Администрации президента Абхазии Дмитрий Шамба.

"В соответствии с данным соглашением, гражданам двух государств будет оказываться медицинская помощь. Экстренная медицинская помощь гражданам, пребывающим на территории одной страны, в медицинских учреждениях будет предоставляться бесплатно. Плановая высокотехнологичная медпомощь будет предоставлена гражданам РФ, проживающим в Абхазии, а также лицам с двойным гражданством и застрахованным в системе медстрахования России за счет средств страховых организаций", — сказал Шамба.

Шамба добавил, что гражданам Абхазии, пребывающим на территории России и не застрахованным в системе медицинского страхования, медпомощь будет оказана за счет средств медицинских учреждений по квотам, которые выделяются уполномоченным органом в сфере здравоохранения России и Абхазии.

Председатель профильного парламентского Комитета Алхас Джинджолия рекомендовал коллегам ратифицировать соглашение и отметил, что этот договор позволяет регламентировать те сферы взаимодействия двух стран в области медицинского страхования, которые не вошли в предыдущее соглашение по страхованию.

Депутаты Народного Собрания Абхазии проголосовали единогласно за соглашение между Правительствами Республики Абхазия и Российской Федерации о сотрудничестве в области оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, включая лекарственное обеспечение.