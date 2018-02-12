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Трансформаторная подстанция в районе Турбазы

Открытая опасность: почему трансформаторы в Сухуме не закрыты на замок

© Sputnik Бадрак Авидзба
В Абхазии
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130613

О том, почему многие трансформаторные подстанции в Сухуме не закрыты на замки и почему жители срывают в них двери, читайте в материале Sputnik Абхазия.

Бадрак Авидзба, Sputnik.

Если пройтись по Сухуму и посмотреть, насколько соответствуют технике безопасности трансформаторные подстанции, то картина предстанет плачевная. Во многих из них двери не заперты, где-то роль замка выполняет алюминиевая проволока, а где-то у двери лежит кирпичный блок, "защищающий" от проникновения внутрь.

Трансформаторная подстанция в Сухуме
© Sputnik Бадрак Авидба
Трансформаторная подстанция в Сухуме

Несчастный случай

Вечером 11 февраля в Сухуме произошел несчастный случай, ребенок, игравший на улице с другими сверстниками, проник в незакрытое помещение трансформатора.

"Ребенка девяти лет с электрическим ударом привезли в больницу 11 февраля. Врачи незамедлительно предприняли все необходимые медицинские процедуры и отправили его на реанимационном автомобиле в сочинскую детскую больницу №4", — сказал главврач Республиканской больницы Аполлон Гургулия.

Главврач отметил, что ребенок поступил в лечебное учреждение в тяжелом состоянии, получил 60% ожога тела.

Жители улицы Акиртава, где произошло ЧП, с возмущением отмечают, что в подобных опасных для жизни местах необходимо устанавливать замки.

"Дети играли в прятки, один из них решил спрятаться в трансформаторной подстанции, там его ударило током. Там не было замка, дверь была открыта, и ребенок смог без труда туда попасть. В таком густонаселенном месте должны следить за порядком, дети ведь не знают, куда можно заходить, а куда нельзя", — сказала жительница Хатуна Тужба.

Трансформаторная подстанция в районе Турбазы
© Sputnik Бадрак Авидзба
Трансформаторная подстанция в районе Турбазы

Без замка

Начальник Сухумского управления электрическими сооружениями (СУЭС) Тимур Джинджолия рассказал Sputnuk о том, как обстоят дела с безопасностью на электроподстанциях в столице.

"Если говорить о случае, который произошел вчера с ребенком в районе Турбазы, то я хотел бы заметить, что там стоит стандартная трансформаторная подстанция. Там было сделано дополнительное железное ограждение, так как место оживленное", — сказал он.

Однако Джинджолия отметил, что от целенаправленного проникновения трансформаторная подстанция не защищена.

"Конечно, в таких трансформаторных подстанциях должны быть замки, и не нужно дополнительного ограждения. Замка не было, но двери были прикрыты", — подчеркнул начальник СУЭС.

Тимур Джинджолия рассказал, что СУЭС установило во многих местах в Сухуме замки и дополнительные двери.

"Но мы постоянно сталкиваемся с такой проблемой, как взламывание наших дверей. Когда свет отключается, каждый считает, что может зайти в трансформатор и восстановить электричество. Такие случаи были не единичные, а очень частые", — подчеркнул Джинджолия.

СУЭС намерено предпринимать дополнительные меры безопасности на трансформаторных подстанциях, сообщил он. По словам Джинджолия, на всех трансформаторных подстанциях города, где замки отсутствуют, они будут установлены.




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