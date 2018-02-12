Изменения в обращении с денежной наличностью рассмотрел Парламент Абхазии

Парламент Абхазии внес изменения в некоторые законодательные акты Республики Абхазия в сфере административных правонарушений в понедельник 12 февраля.

СУХУМ, 12 фев – Sputnik, Бадри Есиава. Парламент Абхазии в первом чтении добавил новые статьи в закон "Об административной ответственности за нарушение порядка работы с денежной наличностью" в понедельник 12 февраля.

"Новая редакция статьи касается административной ответственности за нарушение работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций, а также продажи товаров без использования контрольно-кассовой техники", — сказал представитель президента Абхазии в Народном Собрании Дмитрий Шамба.

По словам Шамба, ранее лимит наличности устанавливался Указом президента Абхазии, а по новой редакции предусматривается, что лимит для каждого клиента будет устанавливаться самим банком.

Он добавил, что Министерству по налогам и сборам Абхазии поручено разработать предложение и техническое задание по использованию и ведению контрольно-кассовой техники нового образца, предусматривающее онлайн передачу данных в это ведомство.

"Мы также предлагаем принять в первом чтении поправки в административное законодательство о "валютном контроле", которое уже находится в работе Парламента и принято в первом чтении, об открытии счетов за пределами Абхазии", — сказал Дмитрий Шамба.

27 депутатов Парламента проголосовали за принятие изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия в сфере административных правонарушений в первом чтении, один был против.