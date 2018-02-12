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Абхазские ополченцы контролируют дорогу на Гагро-Бзыбском направлении.

12 февраля 1993 года: Верховный Совет Абхазии обратился к руководству России

© Sputnik. Дьячков
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (183)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Из обращения Верховного Совета Республики Абхазия к президенту, парламенту и правительству России: "С первых дней вооруженной агрессии Э. Шеварднадзе приводил различные доводы в оправдание оккупации суверенной Абхазии и чинимых грузинскими войсками кровавых злодеяний. Разрушены памятники абхазской истории и культуры, сожженные театры, архивы, институты, библиотеки, разграбленные села и города стали для нас олицетворением борьбы Э. Шеварднадзе с "терроризмом и беспорядками на железных дорогах", — говорится в обращении.

Верховный Совет Республики Абхазия призвал президента, парламент и правительство России изучить складывающуюся в Абхазии ситуацию, чтобы не допустить расширения военных действий, которые готовились грузинской стороной.

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (183)



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