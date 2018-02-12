Метеоролог: не ожидаем повторения града в республике

Исполняющий обязанности начальника отдела Гидрометеорологии при Госкомитете по экологии и охране природы Амир Цушба в интервью Sputnik рассказал о том, какая погода будет в Абхазии на этой неделе.

СУХУМ, 12 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Абхазские метеорологи не ожидают повторения града в республике. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал исполняющий обязанности начальника отдела Гидрометеорологии при Госкомитете по экологии и охране природы Амир Цушба.

На части территории Абхазии утром 12 февраля выпал град. Это природное явление трудно спрогнозировать, рассказал синоптик.

"Мы ждали, что пойдет дождь, но спрогнозировать выпадение града всегда очень сложно. Выпавший град не нанес какого-либо ущерба жителям", — отметил Цушба.

Град в Абхазии выпал местами, больше всего в Гудаутском районе и в предгорье.

"Град был не столь крупным, он выпадает тогда, когда сталкиваются теплый и холодный атмосферные фронты", — сказал Цушба.

Метеоролог сообщил, что, начиная со среды и до выходных дней, влияние на погоду в Абхазии будет оказывать сибирский антициклон.

"Во вторник в Абхазии пойдет дождь из-за холодного атмосферного фронта. Со среды временами будет облачно, однако осадков не ожидается", — подчеркнул он.

В воскресенье погода в Абхазии изменится, будет облачно и, возможно, пойдет дождь, заметил исполняющий обязанности начальника отдела Гидрометеорологии при Госкомитете по экологии и охране природы республики.