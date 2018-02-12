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Фонд Апсны

Восемь постоянных проектов за три года: фонд "Апсны" о проделанной работе

© Sputnik.
В Абхазии
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Международному фонду "Апсны" исполнилось три года. О том, какая работа была проделана за это время, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

На сегодняшний день Международный фонд "Апсны" осуществляет восемь постоянных проектов, сказал на отчетной пресс-конференции директор фонда "Апсны" Сонер Гогуа.

Абхазская диаспора и Международный фонд Апсны оказали благотворительную помощь в виде инвалидных кресел для ветеранов Отечественной войны Народа Абхазии (1992-1993 годов) и детей реабилитационного центра.
© Sputnik Анжелика Бения
Благотворительная акция в рамках проекта "Агубылра" прошла в Сухуме

"По восьми постоянным проектам мы сегодня работаем по всей территории Абхазии. С самого начала создания нашего фонда мы говорили о том, что для нас очень важно заниматься проблемой демографии. Мы поддержали все районы Абхазии. Демография для нас – это не только смертность и рождаемость, но и образование, безопасность, сохранение нашей культуры, истории и языка, экономика и инвестиции. И в течение трех лет наш Международный фонд вел работу во всех этих направлениях",  – сказал он.

Директор Международного фонда "Апсны" отметил, что также множество работы было проделано по налаживанию контактов с абхазской диаспорой в других странах.

"Мы постоянно общались с нашими соотечественниками, проживающими в Турции, Иордании, Сирии, Европе, России. Благодаря им были реализованы многие полезные проекты. Один из них – недавно реализованный проект для инвалидов Отечественной войны народа Абхазии, – констатировал Гогуа. – Но главная цель фонда – объединение нашего народа, потому что Родина у нас одна".

КБФ Ашана и международный фонд Апсны подписали соглашение о партнерстве.
© Sputnik Анжелика Бения
КБФ "Ашана" и Фонд "Апсны" подписали соглашение о партнерстве

Генеральный секретарь фонда "Апсны" Асида Инапшба дала подробный отчет по проектам, которые осуществляет фонд.

"Один из проектов, который разрабатывает фонд, – "Апеипш", он направлен на поддержку многодетных, малоимущих семей. Фонд обеспечивает их бытовой техникой, предметами, необходимыми каждой семье. В рамках этого проекта была оказана помощь 27 малоимущим семьям на сумму 1 миллион 539 тысяч 753 рубля. Следующий проект – "Агуразра". Каждый месяц 10 школьникам из малоимущих семей выделяется сумма в размере 8 тысяч рублей на приобретение одежды, канцтоваров. В рамках этого проекта было обеспечено 160 школьников на сумму 934 тысячи рублей", – отметила Инапшба.

Еще один проект, который разрабатывает фонд – "Мать и малыш". 

"Это наш самый любимый проект. Каждой семье, в которой рождается ребенок, фонд дарит подарок, так называемый материнский пакет с предметами необходимыми маме по уходу за ребенком. То есть это бутылочки, соски, косметические средства, пеленки и костюмчики. За два с половиной года, что существует проект, было обеспечено более 2000 малышей на сумму 4 миллиона 896 тысяч рублей", – сказала генеральный секретарь фонда "Апсны". 

Пресс-конференция о деятельности Ассоциации НКО Абхазии
© Sputnik
Гогуа о новой ассоциации: мост между НКО и правительством

Кроме постоянных проектов, есть также кратковременные.

"За 2016 год было осуществлено 16 проектов. Наш фонд сотрудничает с такими благотворительными фондами, как "Ашана" и "Киараз". Один из последних проектов, которые мы осуществили – обеспечение подопечных школ-интернатов теплыми одеялами. Наша задача – быть там, куда не доходит рука государства", – резюмировала Инапшба.

Внешняя политика

Одна из главных целей фонда "Апсны" – внешняя политика. Как отметил вице-президент "Апсны" Максим Гвинджия, фонд активно развивает сотрудничество с такой страной, как Китай.

"За это время было осуществлено два визита в Китай в рамках проекта развития "Шелкового пути", в рамках обмена опытом в сфере сельского хозяйства. Мы активно сотрудничаем с нашими друзьями из Китая", сказал Максим Гвинджия.

Фонд "Апсны", как отметил Максим Гвинджия, охватывает все сферы деятельности современного государства.

"Это и экономика, и инвестиции, и международные отношения, и гуманитарная, и социальная сфера. Поэтому, развивая контакты с нашими друзьями, мы развиваем отношения во всех направлениях. Те связи, которые мы наращиваем с нашими партнерами, возможно, сблизят нашу страну с другими странами", – отметил он.
Общественная организация Международный фонд "Апсны" была организована 12 февраля 2015 года. Директор фонда — Сонер Гогуа. Организация позиционирует себя как фонд, объединяющий народ Абхазии.




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