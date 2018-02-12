Расставить мебель: почему учеба в АГУ не началась вовремя

СУХУМ, 12 фев – Sputnik, Амра Амичба. Начало учебного процесса в Абхазском государственном университете переносится с 12 на 22 февраля. Об этом корреспонденту Sputnik сообщил проректор АГУ Виктор Маландзия.

По его словам, причина того, что начало второго семестра переносится на десять дней – оснащение аудиторий мебелью. Как заметил Маландзия, в последних числах декабря прошлого года закончился ремонт самого большого корпуса АГУ – корпуса "В", где расположены филологический, биолого-географический и экономический факультеты.

"Все строительные работы завершены, и с нового года началось оснащение аудиторий партами, мебелью, столами, досками – всем, чем необходимо, включая и лабораторное оборудование, так как в этом корпусе есть целый ряд лабораторий, который требует специального оснащения. Сейчас работа по оснащению на завершающей стадии", — сказал проректор АГУ.

Виктор Маландзия отметил, что работа в университете не останавливается ни на одну минуту, а хозяйственная служба работает вообще в авральном режиме.

© Sputnik / Томас Тхайцук Новая мебель поступила в АГУ

"Работают факультеты по подготовке к новому учебному семестру, смотрят учебные планы, составляют расписания, согласовываются графики работы, производственные практики, — перечислил он. — Некоторые спрашивают, а нельзя ли совмещать начало учебы и комплектацию аудиторий? Дело в том, что запустить учебный процесс – это серьезное дело. Более того, скажу, что на протяжении почти семи лет наш университет работает в стесненных условиях, связанных с капительным ремонтом. Все понимают, что неудобства эти временные".

Перенос начала занятий не означает, что не будет выполнен учебный план, подчеркнул Маландзия.

"Учебный план второго семестра предусматривает 17 недель активных аудиторных занятий. И они будут выполнены. Расписание будет просто сдвинуто. Мы начнем чуть позже и закончим позже. Таким образом, все учебные нагрузки, запланированные в этот семестр, будут выполнены", — заверил он.

Проректор по строительной части АГУ Анзор Кортуа рассказал, что мебель местного производства.

© Sputnik / Томас Тхайцук Новая мебель поступила в АГУ

"Нарезают и готовят у себя на базе, привозят сюда и занимаются сборкой. Чтобы готовую продукцию по одному не возить, мы им предоставили второй этаж, чтобы они здесь комплектовали. И вот уже в течение полутора месяцев занимаются сборкой. Аудитории доверху заставлены готовой мебелью, надо ее по этажам поднять, распределить. Попросили ректорат, чтобы дали нам возможность закончить работу, потому что одновременно начинать учебный процесс и расставлять мебель, невозможно", — сказал Кортуа.

Он отметил, что на первом этаже новую мебель уже расставили.