Орбита добра: Sputnik Абхазия поддержал акцию "Щедрый понедельник"

Более шести организации Абхазии уже приняли участие в зимней благотворительной акции фонда "Ашана" "Щедрый понедельник", который стартовал в декабре 2017 года.

СУХУМ, 12 фев – Sputnik, Сария Кварацхелия. Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия поддержало акцию КБФ "Ашана" "Щедрый понедельник", об этом на пресс-конференции в Sputnik сообщил представитель информационного агентства Алхас Манаргия.

"Я рад выполнить важную миссию, которую возложили на меня мои коллеги. Sputnik Абхазия принял благотворительную эстафету от магазина "30 секунд", мы участвуем в акции "Щедрый понедельник". И вот, сегодня мы хотим передать конверт с деньгами фонду "Ашана". Для нас действительно очень важно принять участие в таком деле", — сказал он.

Исполняющая обязанности директора КБФ "Ашана" Мактина Джинджолия поблагодарила сотрудников информационном агентства и добавила, что акция продлится еще два понедельника.

"Акция "Щедрый понедельник" стартовала 25 декабря 2017 года. Основная цель – дать новый импульс развитию культуры благотворительности в Абхазии и оказать помощь больным детям. Идею проведения акции дала друг фонда Адица Цикутания. Продлится акция еще два понедельника. Хочется верить в то, что в конце акции примет участие еще больше людей", – отметила Джинджолия.

По ее словам, в "Щедром понедельнике" уже приняли участие шесть организации.

"Хочется отметить, что акция очень проста в плане участия. Каждый участник может выбрать свою форму проведения: будь то флешмоб, рассказать о деятельности нашего фонда, распространить листовки, отправить смс, воспользоваться услугой перевод баланса", — добавила Мактина Джинджолия.

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На пресс-конференции исполняющая обязанности директора КБФ "Ашана" отметила, что в феврале текущего года произошли изменения в попечительском Совете фонда.

"Недавно состоялось заседание попечительского совета "Ашана". Новыми членами совета стали директор филиала "Энергосбыт" РУП "Черноморэнерго" Инал Лазба, депутаты Народного собрания Алхас Джинджолия и Лаша Ашуба. На заседании также был выбран председатель попечительского Совета. Единогласным решением им стала Изольда Хагба", — сказала исполняющая обязанности директора фонда "Ашана".

Акция КБФ "Ашана" "Щедрый понедельник" стартовал 25 декабря 2017 года. Цель акции – дать новый импульс развитию культуры благотворительности в Абхазии и помочь больным детям-подопечным фонда.