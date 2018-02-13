Голос, прорвавший блокаду: Ткуарчалское радио во время войны

О том, как во время грузино-абхазской войны в Ткуарчале была организована работа радио, читайте в материале корреспондента Sputnik во Всемирный день радио.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Рита Ажиба – одна из тех, кто во время грузино-абхазской войны отправилась на информационный фронт. По профессии она была далека от журналистики. Окончила физико-математический факультет.

© Sputnik Амра Амичба Море журналиста

"В 1991 году окончила физико-математический факультет Абхазского государственного университета. Но я планировала продолжить учебу по юриспруденции, а после университета, чтобы получить диплом, я должна была год отработать в школе. Устроилась в школу в селе Арасадзыхь. Спустя практически год я все же получила диплом. И вот 8 августа я собрала все документы и сдала их в АГУ на поступление", – рассказывает Ажиба.

Но планам Риты не суждено было осуществиться – через шесть дней после сдачи документов в университет началась грузино-абхазская война, и девушка оказалась в блокадном Ткуарчале.

"С мечтой получить второе образование пришлось попрощаться навсегда. На тот момент даже секунду не подумала о том, чтобы оставить свой город и уехать туда, где нет войны. Я, как и каждый житель Ткуарчала, думала, чем бы помочь фронту, чем бы помочь своему народу. И вот под конец августа 1992 года, поразмыслив, вместе с друзьями Торником Амичба, Анзором Маршан, Вионором Гварамия мы пришли к тому, что нужно организовать радио. Назвали "Голос Ткуарчала". Мы собирали новости о событиях, которые происходили на Восточном фронте, и посылали на "большую землю" (Гудаута – ред.)", – отметила она.

На тот момент все силы информационного фронта Абхазии были сконцентрированы только в Гудауте. После захвата грузинскими войсками радиотелевизионной передающей станции в Сухуме 16 августа 1992 года, прекратилось вещание радио и телевидения Абхазии. Все службы Абхазского телевидения и радио, редакции периодических изданий и большинство абхазского населения Сухума были эвакуированы в Гудауту.

"В Ткуарчале же была блокада, на "большой земле" не могли знать, что происходит у нас на Восточном фронте. И потому целью радиовещания было передать в Гудауту о том, что происходит в блокадном городе, как живут люди. Первые шаги в организации среди девушек сделали Анжела Кучуберия, Аида Чачхалия и я ", – пояснила Ажиба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Светлана Корсая: журналистом я стала во время войны

Первый сюжет

Первый сюжет, написанный лично Ритой Ажиба для "Голоса Ткуарчала", был посвящен ее близкому другу, который погиб в начале октября.

"В самом начале октября в селе Река убили нашего близкого товарища Рому Кортава. Он учился вместе с нами. Эту новость я приняла очень близко к сердцу, потому что мы хорошо дружили с ним. Тогда я хотела, чтобы наши друзья в Гудауте узнали о его гибели. И вот, написала свою первую статью, которая была посвящена Роме, и зачитала на радио. Потом, уже после снятия блокады, друзья говорили мне, что о смерти Кортава узнали от меня, что услышали тогда мой голос по радио", – сказала журналистка.

Однако радио "Голос Ткуарчала" не могло долго существовать в тяжелых военных условиях.

"Ближе к декабрю район перестали снабжать электроэнергией. И мы не смогли сохранить радио, которое было организовано нами же, – с сожалением вспоминает журналистка. – Но именно благодаря "Голосу Ткуарчала" начался мой путь корреспондента".

Писать в стол

После того как радио закрылось, Рита Ажиба не переставала собирать новости. Когда ополченцы возвращались после наступлений, Рита вместе с другими ее коллегами встречали их и брали интервью.

"Мы собирали информацию о том, как были организованы группировки ополченцев. Кто воевал и в каких наступлениях участвовал. Так мы собирали свой личный архив, в надежде на то, что наш труд когда-нибудь пригодится", – отметила она.

Труд корреспондентов оценили, но уже после войны.

"Владислав Григорьевич (Ардзинба – ред.) после войны узнал о том, что мы собирали архив за все время блокады, и он издал указ организовать в Ткуарчале телевещание. Владислав Григорьевич был поражен тем, что мы в условиях блокады смогли организовать вещание, и назвал наш поступок геройским", – рассказала Рита Ажиба.

Так было организовано Ткуарчалское телевидение. Рита Ажиба продолжала работать военным корреспондентом.

"Я ввела рубрику "Зыеҵәахә камшәаз"("Бессмертное имя" — ред.). Передача была посвящена всем, кто погиб во время обороны Ткуарчала. Когда я в актовом зале организовала встречу с матерями погибших, каждая мать стала просить сделать сначала сюжет именно о ее сыне, потому что боялись, что я могу о ком-то забыть. Но объективности ради я начала вести отсчет передачам с 14 августа 1992 года, и в течение года находила родственников погибших, их боевых товарищей, узнавала их истории, а потом ездила на места, где герои сложили головы", – вспомнила свою первую передачу на телевидении журналистка.

© Фото: из архива Екатерины Бебия "Штаб" информационной борьбы

Однако военная тема на этом не завершилась. Пока существовало телевидение в Ткуарчале, Рита Ажиба целиком себя посвятила рассказам о трагических событиях того периода.

"Пока работала наше телевидение, то есть до 2003 года, я была военным корреспондентом там и все это время делала материалы о войне. Сегодня у меня сохранилось много видеокассет, которые повествуют о моей деятельности", – добавила она.

В 2003 году Ткуарчалское телевидение вынуждено было свернуть свою деятельность.

"Аппаратура уже устарела, а новую приобрести мы так и не смогли", – объяснила Рита Ажиба.