По факту похищения гражданина Турции в Очамчыре возбуждено уголовное дело

СУХУМ, 13 фев – Sputnik. Прокуратура Очамчырского района 10 февраля возбудила уголовное дело по факту похищения гражданина Турции, сообщает официальный сайт Генеральной прокуратуры Абхазии.

© Sputnik Гражданина Турции похитили в Очамчыре

"Согласно имеющимся данным, 9 февраля 2018 года, примерно в 20:40, в городе Очамчыра по улице Габлия двое неустановленных следствием лиц в масках, вооруженные пистолетом, остановили автомашину марки "БМВ 740" под управлением Пачулия Георгия Муртазовича, двигавшуюся в направлении порта города Очамчыра с пассажиром, гражданином Турции 1969 года рождения Кайа Селимом, после чего с применением насилия высадили Пачулия из его автомашины и скрылись на ней вместе с похищенным", — говорится в сообщении.

10 февраля 2018 года на 162 километре трассы Псоу — Игнур была обнаружена брошенная автомашина "БМВ 740" с пулевым отверстием в лобовом стекле.

"В ходе тщательного осмотра автомашины был обнаружен пистолет марки ПМ, одна стреляная гильза, в автомобиле экспертами-криминалистами обнаружены отпечатки пальцев. Изъятые вещественные доказательства направлены на экспертизу", — отмечается в сообщении Генпрокуратуры.

Создана оперативно-следственная группа, в составе которой представители прокуратуры Очамчырского района, районного отделения милиции и Службы государственной безопасности.