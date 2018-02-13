13:54 13 Февраля 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 8°C
Прямой эфир
Поиск
Здание генеральной прокуратуры

По факту похищения гражданина Турции в Очамчыре возбуждено уголовное дело

© Sputnik Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
32110

Капитана турецкого рыболовецкого сейнера Селима Кайа похитили неизвестные в Очамчыре 9 февраля, примерно в 20:40.

СУХУМ, 13 фев – Sputnik. Прокуратура Очамчырского района 10 февраля возбудила уголовное дело по факту похищения гражданина Турции, сообщает официальный сайт Генеральной прокуратуры Абхазии.

Милиция. Архивное фото.
© Sputnik
Гражданина Турции похитили в Очамчыре

"Согласно имеющимся данным, 9 февраля 2018 года, примерно в 20:40, в городе Очамчыра по улице Габлия двое неустановленных следствием лиц в масках, вооруженные пистолетом, остановили автомашину марки "БМВ 740" под управлением Пачулия Георгия Муртазовича, двигавшуюся в направлении порта города Очамчыра с пассажиром, гражданином Турции 1969 года рождения Кайа Селимом, после чего с применением насилия высадили Пачулия из его автомашины и скрылись на ней вместе с похищенным", — говорится в сообщении.

10 февраля 2018 года на 162 километре трассы Псоу — Игнур была обнаружена брошенная автомашина "БМВ 740" с пулевым отверстием в лобовом стекле.

"В ходе тщательного осмотра автомашины был обнаружен пистолет марки ПМ, одна стреляная гильза, в автомобиле экспертами-криминалистами обнаружены отпечатки пальцев. Изъятые вещественные доказательства направлены на экспертизу", — отмечается в сообщении Генпрокуратуры.

Создана оперативно-следственная группа, в составе которой представители прокуратуры Очамчырского района, районного отделения милиции и Службы государственной безопасности.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Мурат Гассиев
    Бой с интересом

    Чемпион мира по боксу Мурат Гассиев рассказал о предстоящем поединке с Александром Усиком в финале Всемирной боксерской суперсерии.

  • Чайный куст, фото из архива
    Доза чайная

    Азербайджан намерен увеличить сбор чая более чем в десять раз - за счет чего нарастить экспортный потенциал, когда ждать засилья азербайджанского чая на рынке?

  • Продукция завода медицинских препаратов
    Смертельное "оружие"

    Как разработка армянских ученых становится смертельным оружием против раковых клеток, позволяя бороться с ними в четыре раза эффективнее.

  • Автобус на остановке
    Проезд на миллион

    Пассажирка автобуса в Астане, предъявившая поддельный пенсионный проездной билет, может заплатить штраф в почти пять миллионов тенге, а это порядка 15 тысяч долларов.

  • Работа за компьютером. Архивное фото
    За коммент ответишь!

    Депутат парламента Кыргызстана предлагает штрафовать пользователей социальных сетей на 20 тысяч сомов (около 300 долларов) за необоснованную критику.

  • Мемориальный комплекс Хатынь открывали дважды
    "Хатынь" в камне

    Как создавался мемориальный комплекс "Хатынь" в память сотен белорусских деревень, уничтоженных нацистами в годы Великой Отечественной войны.

  • Производство шпрот на предприятии Brīvais vilnis
    "Шпротный" ответ

    Премьер-министр Латвии призвал не боятся российских контрсанкций в ответ на принятие аналога "акта Магнитского" и привел в пример производителей шпрот.

  • Дикий кабан в лесу, архивное фото
    Свинопад

    Туши мертвых животных были найдены случайными прохожими в заброшенном торфянике Дучяй; глава Государственной ветеринарной и продовольственной службы подтвердил причину смерти от АЧС

  • Телевидение
    Присмотр за просмотром

    Глава Координационного совета по теле- и радиовещанию Молдовы рассказал о том, как будут следить за соблюдением закона, запрещающего российские телепередачи.

  • Самолет авиакомпании Уральские авиалинии, архивное фото
    Недолет

    Рейс авиакомпании "Уральских авиалиний", который должен был прибыть в Екатеринбург сегодня рано утром, задержан в столице Таджикистана на 15 часов.

  • Туристы в Бухаре
    Тур-посол

    Узбекистан намерен назначить в России специального "туристического" посла, который будет "зазывать" россиян посетить среднеазиатскую страну.

  • Агент секретной службы.
    Низкий сорт

    Эстонские журналисты, ведущие еженедельной воскресной аналитической передачи, раскритиковали доклад местной разведки, посвященный России.

  • Мурат Гассиев
    Бой с интересом

    Чемпион мира по боксу Мурат Гассиев рассказал о предстоящем поединке с Александром Усиком в финале Всемирной боксерской суперсерии.

  • Чайный куст, фото из архива
    Доза чайная

    Азербайджан намерен увеличить сбор чая более чем в десять раз - за счет чего нарастить экспортный потенциал, когда ждать засилья азербайджанского чая на рынке?

  • Продукция завода медицинских препаратов
    Смертельное "оружие"

    Как разработка армянских ученых становится смертельным оружием против раковых клеток, позволяя бороться с ними в четыре раза эффективнее.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Кто на свете всех милее: россиянки на Олимпиаде 2018
Клубнично-шоколадное начало масленицы
Шоколадное начало Масленицы: готовим "черное солнце" с клубникой и творогом
Конституционный суд Абхазии
Сформирован Конституционный суд Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia