"Икона" абхазской эстрады: Людмила Гумба отмечает юбилей

Первая эстрадная певица Абхазии Людмила Гумба отмечает 65-летие. О том, как начинался творческий путь в легендарной абхазской группе "Апсны-67" и почему опускался занавес перед певицей, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Творческий путь первой абхазской певицы Людмилы Гумба начался еще в 1971 году. На одном из студенческих конкурсов ее талант был замечен.

"Сначала меня пригласили выступать в институтском коллективе, а еще через год – в "Апсны-67". Тогда в группе было много участников разных национальностей", – вспомнила народная артистка.

Не успела Людмила Гумба вступить в группу, как уже пришлось ехать на гастроли в Баку.

© Sputnik / Томас Тхайцук Рада Ажиба Полвека с "Апсны 67": в РУСДРАМе исполнили хиты легендарного ВИА

"Группа получила приглашение в Баку. Это были мои первые гастроли", – пояснила она.

После этого начались регулярные гастроли "Апсны-67" по всему Советскому Союзу и по дружественным странам.

"В 1974 году мы приехали в Ригу на международный фестиваль. Там мы отличились, взяли приз зрительских симпатий", – отметила Гумба.

В 1977 году Людмила Гумба выступала вместе с группой на фестивале в Пицунде, на котором принимала участие и известная в России певица Тамара Гвердцители.

"Даже тогда выступать на одной сцене с ней для меня было триумфом. Мы там II премию разделили с Тамарой. На этом фестивале я исполнила песню "Шьышь нани" (Колыбельная), хотя меня призывали спеть там грузинскую песню. Я отказалась и спела "Шьышь нани". После этого случая были неприятные разговоры", – вспомнила Людмила Гумба.

Подобные случаи в то время происходили не раз.

"Когда нас приглашали с концертами в Грузию, нам говорили, что мы должны спеть на грузинском языке. Но мы принципиально исполняли свои абхазские. И как только они слышали песни на нашем языке, занавес сразу же перед нами опускали. Мы разворачивались и уходили", – отметила певица.

Аншлаги на концертах и съемки на ТВ

В 80-е годы в группе "Апсны 67" происходят кардинальные изменения.

"Когда я только начинала петь, в группе были представители разных национальностей. Репертуар тоже был разнобойный. Но я лично всегда пела на абхазском. В 80-е годы к нам пришел талантливый музыкальный руководитель Астамур Чкотуа. С его приходом многие участники отсеялись. Остался тот состав, который существует и поныне. Новый руководитель также поменял нашу манеру пения. Это уже были абхазские песни в современной обработке", — констатировала Гумба.

После того, как группа поменяла амплуа, посыпались приглашения на Центральное телевидение.

"Нас пригласили на передачи "Споемте, друзья!", "Шире круг". Выступали в больших залах "Динамо", "Олимпийский". От нас требовали петь только на родном языке. Тогда-то полностью и записывали наши концерты и транслировали по всему Союзу. Отрадно было то, что многие ребята, которые служили в армии в разных точках Союза, увидев запись, после трансляции говорили, что было приятно увидеть. При встрече они говорили: "Люда, мы видели! Было очень приятно услышать абхазскую речь", – с улыбкой вспомнила певица.

В 1980-х "Апсны-67" записал клип к песням "Наныкьара".

"Эти клипы мы снимали зимой на Арбате. Было очень холодно, а нам приходилось сниматься и петь в костюмах своих. Еще было интересно с декорациями. На улице-то снег, мороз, а в клипе нужно было передать солнечный колорит Абхазии. Тогда решили соорудить большой шатер, где провели освещение. Получилось так, будто солнце светит. И по секрету скажу, чтобы мы не продрогли и смогли спеть, нам налили немного коньяку. Вот так весело мы снимали клип", – призналась Народная артистка Абхазии.

Другой клип группы к песне "Фама" сделали с концерта в "Олимпийском".

"Тогда мы три дня давали концерт в "Олимпийском". Решили с концерта сделать нам клип. В один день я была в туфлях, в другой – в красивых лакированных сапогах. И когда уже делали монтаж, за одну песню получилось так, что я и в туфлях, и в сапогах выступала. Позже, когда один из моих знакомых посмотрел клип, удивлялся, как это так я смогла на сцене незаметно поменять туфли на сапожки", – рассказала Людмила Гумба.

Секрет успеха и планы на будущее

Людмила Гумба после долгого перерыва снова вышла на сцену и уже строит планы на ближайшее будущее.

"После перерыва я впервые вышла на сцену в РУСДРАМе и спела с Тамарой Вороновой экспромтом. Сейчас у меня в планах дать сольный концерт и выпустить новый сборник, куда войдут более 20 песен", – поделилась она планами на будущее.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Скачать видео Скопировать ссылку Получить код © Sputnik Джаз, блюз и "Апсны 67": концерт Тамары Вороновой и Сергея Манукяна

Песни "Апсны 67" стали культовыми в Абхазии. Они объединили не одно поколение слушателей.

"Практически все наши песни пропитаны любовью к Родине. Мы поем абхазские народные песни в современной аранжировке. И если ты любишь свою профессию, если тебе нравится то, чем ты занимаешься, то ты должен выкладываться. Ты должен все сделать, чтобы зрителю твое творчество понравилось. Чтобы он получил удовольствие от твоего пения. И каждый раз, выходя на сцену, я старалась и стараюсь выложиться, чтобы мой слушатель был доволен", – раскрыла секрет успеха Людмила Гумба.