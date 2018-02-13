13 февраля 1993 года: попытка захвата села Атара грузинскими войсками

Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Из книги Руслана Ходжаа "Путь бессмертия". Абхазия. Отечественная война. 1992-1993 гг.

13 февраля 1993 года грузинские войска в очередной раз предприняли попытку захвата села Атара.

"Снег еще лежал на полях. Атаковали они через Ганахлебу. Бой шел с утра до темноты. С их стороны участвовали снайперши "белые колготки". Бронетехника подорвалась на наших минах. В бою участвовала и тамышская группа. На следующее утро в перестрелке погиб наш боец Квициния Гарик, студент пятого курса Киевского авиационного института. Он награжден медалью "За отвагу" посмертно", — пишет в документальной книге "Путь бессмертия" Руслан Ходжаа.

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