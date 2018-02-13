Небольшой дождь обещают синоптики Абхазии в среду

В среду территория Абхазии окажется в теплом секторе Средиземноморского циклона, сообщил отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 13 фев — Sputnik. На территории Абхазии в среду ночью ожидается переменная облачность из-за незначительной смены воздушных масс, местами возможен слабый дождь, днем без осадков, сообщают абхазские синоптики.

Атмосферное давление пониженное, 760 миллиметров ртутного столба, будет расти.

Ветер слабый, 1-5 метров в секунду, с порывами до 7 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +3˚С +8˚С, днем +9˚С +14˚С.

Температура морской воды +10°С.

Волнение морской воды понизится с трех до двух баллов.