Красная нить сердца: что дарить на день влюбленных

14 февраля – еще один повод рассказать любимому человеку о своих чувствах. Кто-то дарит цветы, кто-то книги и конфеты, а хендмейдер Ариханда Цушба предлагает в качестве подарка авторские воздушные сердечки из джута и кофе. О том, как делать подарок своими руками, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Ариханда Цушба не так давно занялась изготовлением авторских поделок, но уже успела набить руку и неплохую клиентскую базу.

"Впервые идея делать что-то своими руками возникла перед Новым годом. Тогда я решила из кофе и джута изготовить елочку. Правда, я еще не думала о том, чтобы делать это массово. Просто смастерила две елочки для себя", – рассказывает свой хендмейд путь Ариханда.

После хендмейд елочек посыпались идеи новых произведений.

"Меня всегда привлекал джут и кофе. Я подумала, почему бы, пока я нахожусь в декрете, не делать такие авторские изделия для тех, кому это интересно, – поясняет Цушба. – Училась по интернету, так как нигде больше научиться хендмейду я не могла. Так я начала делать конструкции из чашек, блюдца и кофе. Например, у меня есть такой топиарий "Парящая чашка", который заинтересовал многих. А вот ближе к 14 февраля я стала принимать заказы на воздушные сердечки".

© Sputnik / Томас Тхайцук Подарочные изделия от Ариханды Цушба

Фигурки сердца Ариханда Цушба делает из воздушного шара, ниток и кофе.

"Я использую воздушный шар в форме сердца, надуваю, а затем обвязываю нитками или джутовой веревкой. Затем я обмазываю сверху клеем ПВА, жду, пока высохнет", – делится пошаговым процессом мастерица.

Фигура должна сохнуть двое суток, после же, по словам Ариханды, шар с помощью иголки сдувают, а поверх воздушного сердца из ниток или джута проходят краской.

"Если я использую красную нитку, то краску я не использую, если же джут, то золотистой краской прохожу по фигурке", – поясняет Цушба.

После того как краска высыхает, остается последний "штрих" – декор.

"В качестве декора я использую зерна кофе, ленточку, сушеные дольки апельсина или мандарина. Но в основном в работе использую натуральные продукты. Тот же джут – не синтетический материал, а натуральный", – говорит мастерица из Нового Афона.

Кроме воздушных сердечек, Ариханда также делает обычные сердечки.

"Их я делаю либо из картонки, которую опять-таки обвязываю нитками или джутом и декорирую зернами кофе, либо делаю из проволоки, которую я использую в качестве каркаса, потом декорирую нитками. Но хит покупок пока – неизменно воздушные шары. Их больше всего заказывают на 14 февраля", – поясняет Ариханда Цушба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Подарочные изделия от Ариханды Цушба

Пока, как признается мастерица, какого-то большого ассортимента у нее нет.

"Но я буду продолжать этим заниматься. Впереди множество идей, которые я планирую воплотить", – делится планами хендмейдер.

День святого Валентина, или День влюбленных – праздник, который 14 февраля отмечается во всем мире. По поводу происхождения этого праздника существует несколько версий, по одной из которых много лет назад христианский священник по имени Валентин совершил запрещенный римским императором обряд венчания, за что 14 февраля был казнен, и с тех пор он считается покровителем влюбленных. День святого Валентина, покровителя всех влюбленных, получил поистине всемирное признание, он стал популярен во многих странах среди верующих и неверующих, вне зависимости от национальности и религиозных конфессий.