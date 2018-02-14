Вице-президент Абхазии принял делегацию из Приднестровья

На рабочей встрече стороны обсудили сотрудничество между двумя республиками и наметили планы на будущее.

СУХУМ, 14 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Вице-президент Абхазии Виталий Габния принял заместителя председателя правительства, министра экономического развития Приднестровской Молдавской Республики Сергея Оболоника и заместителя председателя правительства ПМР по вопросам стратегического развития Алексея Цуркана в среду 14 февраля.

"Помимо того, что мы пытаемся наполнить наши взаимоотношения содержательной частью, нужно понимать, что приднестровцы и жители Южной Осетии — это люди, которые на постсоветском пространстве нам самые родные, с общей историей. Они были с нами в самые тяжелые минуты, есть ребята, которые захоронены в нашей земле, это нас ко многому обязывает", — сказал вице-президент Абхазии Виталий Габния.

Виталий Габния подчеркнул, что республики могут взаимодействовать в различных областях.

"В Приднестровье живет 12 человек ампутантов, участвовавших в Отечественной войне народа Абхазии. Строить ортопедическое предприятие ПМР было не выгодно, поэтому протезирование проходило в Одессе. С учетом нынешней политической ситуации мы предоставили им такие услуги. Два-три дня назад у нас были ребята, которых мы уже протезировали, то есть эта тема сдвинулась с места", — подчеркнул он.

По словам вице-президента, Абхазия и ПМР стремятся наладить и экономические взаимоотношения.

"В Приднестровье сосредоточена практически вся промышленность бывшей Молдавии, они мощны, у них есть продукция в части машиностроения, которая Абхазии более чем интересна", — сказал Виталий Габния.

Заместитель председателя правительства, министр экономического развития Приднестровской Молдавской Республики Сергей Оболоник рассказал Sputnik о том, что цель визита – развитие отношений между Абхазией и ПМР.

"Цель визита – переход отношений между Абхазией и Приднестровьем в практическую плоскость, чтобы мы занимались конкретными направлениями взаимодействия. Сегодня еще планируется встреча с министром экономики, с министром труда, занятости и социального обеспечения", — заметил Оболоник.

Он отметил, что приднестровцы, инвалиды Отечественной войны народа Абхазии, уже проходят реабилитацию. Оболоник выразил уверенность, что и по другим направлениям Абхазия и ПМР продолжат плодотворную работу.