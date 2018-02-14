Все о любви: десять романтических фильмов в День влюбленных

В День святого Валентина Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило список десяти фильмов о любви, которые стоит посмотреть каждому романтику. Скажите "да" или "нет" каждому из них.
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В четверг 15 февраля территория Абхазии окажется под влиянием юго-западной периферии Сибирского антициклона, сообщил отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.
14 февраля – не только праздник всех влюбленных, но и Международный день дарения книги. Насколько в Абхазии развита культура дарения книги, читайте в материале Sputnik.
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Миллиардер армянского происхождения грозит "слить" украинских чиновников и силовиков, причастных к многомиллионным махинациям.