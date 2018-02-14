Бумажный подарок: международный день любви к книгам

14 февраля – не только праздник всех влюбленных, но и Международный день дарения книги. Насколько в Абхазии развита культура дарения книги, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Заира Джонуа уже 32 года работает в системе Абхазкниги и уже более восьми лет – директором знаменитого в Сухуме книжного магазина "Дом Русской книги". Мимо нее прошла не одна литературная мода. И как она убеждена, самый главный источник знаний – книга.

"Это известная истина. К счастью, у нас есть пока еще люди, которые так думают. Несмотря на глобальную компьютеризацию, книга для многих остается любимым занятием и источником знаний. До сих пор у нас есть настоящие ценители бумажных носителей", – отметила Джонуа.

Главные покупатели и читатели в Абхазии – люди среднего возраста.

"Это обычно те, кому от 30 до 60 лет. Есть покупатели и моложе, но обычно они только-только начинают закладывать в себе культуру чтения. А еще приятно отметить, что наши бабушки, мамы покупают книги для своих детей, и тем самым прививают в них любовь к литературе", – поясняет книжник.

Самый большой спрос в Абхазии, наверное, как и во всем мире, на художественную литературу. Больше всего покупатели берут русскую классику.

"Это у нас всегда было и остается на первом месте. Спрашивают таких авторов, как Лев Толстой, Федор Достоевский, Иван Бунин, – констатирует директор "Дома Русской книги". – Потом у нас пользуется спросом поэзия – Ахматова, Цветаева, Бродский, Есенин".

Из зарубежной литературы покупают детективы и современных авторов.

"Часто берут произведения Агаты Кристи, Джеймса Чейза, а из современных Джоджо Мойес, Джоан Роулинг, Джорджа Мартина и других. Особой популярностью пользуются книги о Гарри Поттере – родители покупают для своих детей, да и взрослые часто берут почитать самим или же подарить кому-нибудь", – говорит Джонуа.

© Fotolia/ Stevanovic Igor Любовь к книге

В целом, как она отмечает, культура дарения книги в Абхазии хорошо развита среди молодых людей.

"У нас часто спрашивают подарочные издания. Особенно женщинам любят дарить. К нам приходят молодые ребята, которые советуются с нами, что подарить своим подругам, девушкам. Мы им советуем, помогаем определиться с выбором. Также девушки тоже приходят за подарками для ребят", – рассказывает директор "Дома Русской книги".

Для девушек чаще всего берут поэзию или зарубежную классику ХХ века.

"Для девушек из подарочных изданий больше всего берут, в первую очередь, поэзию, а потом таких классиков, как Ремарк, Хемингуэй, Фицджеральд. Для ребят же – книги исторического характера, про оружие, корабли или самолеты",– поясняет книжник.

Книги под угрозой

Сегодня в век высоких технологий, бумажные носители информации потеряли свою ценность.

"Конечно, если сравнивать с теми годами, когда я только-только начинала работать в системе Абхазкниги, то сейчас спрос на книги резко упал, – констатирует Заира Джонуа. – Сегодня большинство книжных магазинов Абхазии находятся на грани закрытия. Потому что книги – не бизнес".

Все большую популярность приобретают электронные книги или же электронные магазины, которые привлекают покупателей низкими ценами за счет того, что они не платят аренду за помещение.

© Sputnik / Томас Тхайцук Более тысячи книг подарили на арт-фестивале в Сухуме

"Проблема в том, что сложно платить аренду. Если бы на это нашелся, скажем меценат, или же государство обратило на это внимание, то, конечно, книжные магазины вне зоны риска. Но так, они сегодня неконкурентоспособны", – с сожалением отмечает директор "Дома Русской книги".

Буккросcинг по-абхазски

После интервью директор "Дома Русской книги" Заира Джонуа решила подарить книгу корреспонденту Sputnik. Этот поступок заставил журналиста заложить такую добрую традицию и продолжить цепочку дарения книг.

Во всем мире уже давно существует такое понятие, как буккроссинг или процесс обмена книгами между незнакомыми людьми. И 14 февраля – самый подходящий повод, чтобы подарить знакомому или незнакомому роман на бумажном носителе.

Международный день дарения книги (International Book Giving Day) появился в 2012 году и призван объединять всех, кто дарит книги детям и прививает им любовь к чтению.