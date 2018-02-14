Мальчик погиб в результате наезда автомобиля в Сухуме: водитель задержан

Происшествие произошло на улице Адлейба в Сухуме 13 февраля около 16:10 часов.

СУХУМ, 14 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Автомобиль под управлением нетрезвого водителя совершил наезд на пешехода 13 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Абхазии.

"13 февраля примерно в 16:10 в городе Сухум по улице Адлейба, двигалась автомашина ГАЗ 31105 под управлением жителя села Нижняя Эшера. Он управлял автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения, что было зафиксировано в наркологическом диспансере соответствующим актом. По пути следования, около дома №161, совершил наезд на пешехода, 2008 года рождения", — отметили в пресс-службе МВД.

Пешеход переходил проезжую часть справа налево походу движения, подчеркивает МВД.

"В результате ДТП, десятилетний подросток с травмами различной степени тяжести был доставлен в Республиканскую больницу, где впоследствии скончался", — сообщили в пресс-службе ведомства.

Водитель автомобиля задержан и находится в УВД по городу Сухум, расследование по данному факту проводит прокуратура Сухума.