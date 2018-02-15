Гулиа о кадровом резерве Минэкономики Абхазии: рассмотрено 30 заявлений

Встреча министра экономики Абхазии Адгура Ардзинба с молодыми специалистами, подавшими заявку на включение в кадровый резерв ведомства, прошла в Сухуме 14 февраля.

СУХУМ, 15 фев – Sputnik. Около тридцати заявлений от молодых специалистов подали заявку на включение в кадровый резерв Министерства экономики, сообщил заместитель министра Заур Гулиа.

"Мы оповестили молодежь о встрече в Министерстве экономики, пятнадцать из них смогли прийти. Среди них были те, кто пока учится в вузе, и те, кто окончил учебу, но еще не трудоустроился, и люди постарше. Это была первая встреча. Познакомились, и каждый рассказал о своем опыте и ожиданиях от работы", — сказал Гулиа.

Замминистра экономики отметил, что после оценки способностей участников резерва, будет сформирован список специалистов.

"Мы хотим, чтобы в тех направлениях, где испытываем кадровый дефицит, в основном в экономическом блоке, у нас был резерв специалистов. Министерству экономики подведомственны различные государственные предприятия, и когда возникнет необходимость в новых квалифицированных работниках, хотим, чтобы у нас были готовые списки специалистов, чьи знания и опыт могут быть применены в работе, чтобы не искать людей", — сказал Заур Гулиа.

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По его мнению, формирование кадрового резерва – дело государственной важности, так как работа не прервется и не застопорится из-за отсутствия необходимых специалистов.

Кроме того, специалистов из кадрового резерва будут привлекать к сотрудничеству в рабочих сессиях Минэкономики, когда идет работа над некоторыми проектами законов, идеями, а также будут включать их в делегации для посещения форумов в Абхазии и за ее пределами.

Министр экономики Абхазии в 2018 году также планирует продолжение программы "Инвестиции в человеческий капитал".