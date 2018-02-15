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Третий этап кубка России по ралли

Абхазский автогонщик выиграл серебро третьего этапа Кубка России по ралли

© Фото: предоставлено Тимуром Соломко
В Абхазии
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Темы:
Спортивная Абхазия (193)
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Третий этап Кубка России по ралли проходил в городе Ростов Великий с 8 по 11 февраля 2018 года.

СУХУМ, 15 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Абхазский автогонщик Тимур Соломко выиграл серебро третьего этапа Кубка России по ралли "Золотые купола-2018". Об этом автогонщик сообщил корреспонденту Sputnik.

"Гонки проходили в городе Ростов Великий, общая протяженность трассы была 200 километров, из которых 80 километров — это скоростные участки. После трех скоростных участков мы с пилотом Вячеславом Прохоровым занимали первое место, перед последним скоростным участком у нас было преимущество 0,6 секунды перед вторым местом, но в итоге мы проиграли полторы секунды на четвертом скоростном участке стали вторыми", — подчеркнул Соломко.

Тимур Соломко участвует в ралли на автомобиле Mitsubishi Lancer Evolution 8. Следующий этап Кубка России по ралли состоится через три недели в Карелии.

"Я штурман, выступаю с последним чемпионом Советского Союза Вячеславом Прохоровым. Я занимаюсь автогонками много лет, но был большой перерыв, не ездил после 2000-го года, и вот снова вернулся в гонки в позапрошлом году", — сообщил автогонщик.

Третий этап кубка России по ралли
© Фото: предоставлено Тимуром Соломко
Третий этап кубка России по ралли

Тимур Соломко отметил, что финал Кубка России будет проходить в этом году в столице Адыгеи, городе Майкоп. Тимур Соломко и Вячеслав Прохоров также заняли второе место в финальном этапе XII Кубка России по ралли "Ростов Великий — 2017".

Третий этап Кубка России по ралли проходил в городе Ростов Великий с 8 по 11 февраля 2018 года.

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© Фото: Предоставлено: Тимур Соломко
Абхазский автогонщик выиграл серебро третьего этапа Кубка России по ралли
Темы:
Спортивная Абхазия (193)



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