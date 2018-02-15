За" и "против": медики обсудили, нужна ли Абхазии вакцина от папилломы

Амра Амичба, Sputnik

Обсуждение необходимости введения вакцины против вируса папилломы человека получилось эмоциональным и противоречивым, в том плане, что высказывались диаметрально противоположные мнения участников дискуссии. При этом каждый врач апеллировал данными зарубежных коллег, отзывов в интернете, но не личного опыта, так как вакцинация Гардасилом в Абхазии еще не проводилась.

© Sputnik Амра Амичба Новую вакцину предложили Абхазии: теперь от папилломы

Главный санитарный врач республики Людмила Скорик высказалась против внесения вакцины против вируса папилломы человека (ВПЧ) в Национальный календарь прививок. Ранее на пресс-конференции, посвященной проекту ЮНИСЕФ по вакцине против ВПЧ, представители Министерства здравоохранения Абхазии сообщили, что вакцинация будет носить рекомендательный характер.

"Я за любую вакцину, которая будет применяться в профилактических целях для любых заболеваний. Но меня больше интересует национальный календарь прививок против инфекционных заболеваний, который ни в коем разе не должен нарушаться из-за того, что мы вводим новую современную вакцину, какой является Гардасил для Абхазии. Эта вакцина против определенных штаммов вируса папилломы человека (16, 18), которые в дальнейшем вызывают рак шейки матки. Как врач очень много наслышана об этой вакцине. Но все, кто идет на вакцинацию, должны четко понимать, что никакого коллективного иммунитета не создается – это защита одного единственного человека, который провакцинировался, — сказала Скорик. — Вакцина не даст той защиты, которая нужна, если будут нарушены рамки, прописанные в инструктивных материалах".

Акушер-гинеколог отделения родовспоможения Республиканской больницы Лиана Тужба высказалась за вакцинацию, аргументировав это тем, что доверяет Всемирной организации здравоохранения, которая рекомендовала ее к применению.

Практикующий педиатр Сухумской детской поликлиники Есма Гуния рассказала, что растет риск и омолаживается инфекция вируса папилломы человека.

"Наша задача — предотвратить риск инфицирования заболеванием, насколько это возможно. Вакцина не является методом лечения, это профилактика, направленная на предотвращение, и поэтому рекомендована ВОЗ вводить ее девочкам, которые не живут половой жизнью, в возрасте с 9 до 26 лет", — сказала Гуния.

По словам акушера-гинеколога Оксаны Читанава, в Абхазии с 2011 года работает программа "Скрининг" для проведения массового исследования населения.

"С 2011 года через нашу программу прошли 4500 женщин в возрасте от 25 до 60 лет. Среди них было выявлено 500 случаев фоновой и предраковой патологии и 48 новых случаев рака шейки матки на различных стадиях. Средний возраст женщин 35-55 лет. И только три женщины из 48 были в возрасте за 70 лет. В мире ежегодно до 500 тысяч новых случаев рака шейки матки выявляется у женщин. 17 женщин ежедневно погибают в России от рака шейки матки", — привела печальную статистику Читанава. Абсолютно доказано, что это заболевание в ста процентах случаев вызывается вирусом папилломы человека".

Читанава считает, что вакцинация наряду со скринингом станет действенным методом борьбы с вирусом и поможет предотвратить развитие онкологического заболевания. При этом она признала, что вакцина достаточно новая, и отследить все возможные последствия не представляется возможным.

© Sputnik Жоомарт Ураимов Батырканова: вирус папилломы приводит к развитию рака у женщин

Онколог Национального онкологического центра Абхазии Батал Кация привел статистику заболевания раком шейки матки по республике за два года. Из полутора тысяч обследованных женщин рак шейки матки был диагностирован у десятерых.

"Как онколог хочу сказать, что любой вирус, будь то вирус папилломы человека онкогенный, он прямым онкогеном не является. Совершенно не значит, что если у вас вирус папилломы человека, у вас обязательно будет рак шейки матки. По нашему мнению, Министерство здравоохранения совершенно правильно информировало население, что вакцина носит рекомендательный характер. Вирус папилломы человека не является социально опасным заболеванием. Возможно, что оно социально значимое, но не социально опасное. Поэтому обязательной вакцинация быть не может. У всех женщин есть альтернатива, выбор, то есть старый добрый способ — раз в год обследоваться, сдать мазок, чтобы узнать состояние здоровья и не заболеть раком шейки матки", — сказал Кация.

Как практикующий гинеколог и мать четверых детей, врач Эсма Шанаа высказалась категорически против вакцинации Гардасилом против вируса папилломы человека. Ее также возмутил возраст девочек, которым предлагается делать прививку, так как, по ее словам, в Абхазии в силу менталитета и устоявшегося института целомудрия значительно позже начинают жить половой жизнью.

"Репутация у Гардасила не самая лучшая. Очень многие имеют неоднозначное и спорное мнение, мы читаем и авторитетные мнения медиков, и черпаем из информационного потока интернета разные данные, отзывы и реакции вакцины на организм человека. Есть и нежелательные побочные эффекты и осложнения, их немалое количество, и о них тоже нужно говорить", — подчеркнула Шанаа.

Акушер-гинеколог отделения родовспоможения Республиканской больницы Асида Бигвава отметила, что когда вводится новая вакцина — это всегда вызывает много вопросов.

"У нас же нет эпидемии вируса папилломы человека, чтобы вводить эту вакцину. Когда эпидпоказатели, тогда ставиться вопрос. Еще меня смутил вопрос, когда нам объясняли кураторы программы ЮНИСЕФ, что привезли три тысячи вакцин 9-10-летним подросткам, ведь Гардасил рекомендован от 9 до 45 лет. Почему детям? У нас низкая сексуальная активность. Мы вмешиваемся в иммунитет растущего организма. Профессор пояснила мне, что самый сильный и лучший результат при введении вакцины дают подростки. Ты избавляешь его от папилломы вируса человека, но в это же время он может заболеть пневмонией из-за того, что вакцина подавила иммунитет", — сказала она.

© Sputnik Сария Кварацхелия Врачей поразили показатели раковых заболеваний в Абхазии

На что педиатр Есма Гуния заметила, что у нее есть пациенты, чьи родители готовы сделать своим дочерям вакцину против вируса папилломы человека.

"У кого-то в семье была предрасположенность к онкологическим заболеваниям, хотят таким образом защитить своих детей, сделав вакцину против вируса папилломы человека", — сказала она.

Акушер-гинеколог Асида Бигвава высказалась против того, чтобы прививку делали детям, и считает, что раз уж вводить вакцинацию против вируса папилломы человека, то следует делать ее не маленьким девочкам, а группе риска – взрослым женщинам.

"Женщины в группе риска, по наследству которым может передаться, они имеют право выбора. Очень ответственное решение – иммунизировать детей вакциной против папилломы человека. Кроме того, есть негативное воздействие на репродуктивную систему организма женщина", — заметила Бигвава. — Главная заповедь врача – не навреди. И сейчас это очень актуально".

По мнению онколога Батала Кация не стоит политизировать, искать теории заговора и развивать ажиотаж вокруг новой вакцины.

"Если среди коллег есть разночтения по данному вопросу, если у людей есть опасения, надо продолжать обсуждение. И всегда надо основываться на экспертных мнениях, они тоже разные", — заключил Кация.