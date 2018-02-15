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Возбуждено дело против водителя, насмерть сбившего ребенка в Сухуме

© Sputnik / Илона Хварцкия
В Абхазии
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Наезд на десятилетнего пешехода произошел на улице Адлейба в Сухуме, 13 февраля.

СУХУМ, 15 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. В отношении водителя Георгия Керселяна 1963 года рождения возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Абхазии.

"Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 263 (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного Кодекса Республики Абхазия", — говорится в сообщении.

Георгий Керселян 13 февраля, управляя автомашиной ГАЗ в состоянии алкогольного опьянения, в районе Маяка в Сухуме совершил наезд на пешехода 2008 года рождения, в результате чего подросток с тяжелыми травмами был доставлен в Республиканскую больницу, где впоследствии скончался.

Керселян задержан. В его отношении решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.




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