Гицба о визите в КЧР: ознакомились с программой преподавания абазинского языка

Секретарь Ассоциации абхазо-абазинского народа Инар Гицба в интервью Sputnik Абхазия рассказал об итогах визита делегации из Абхазии в Карачаево-Черкесию.

СУХУМ, 16 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Во время визита в Карачаево-Черкесию абхазская делегация ознакомилась с программой преподавания абазинского языка, с процессом обучения школьников народному промыслу, побывала в этнографическом музее, созданном Мухамедом Туковым, сказал в интервью корреспонденту Sputnik секретарь Ассоциации абхазо-абазинского народа Инар Гицба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Мусса Экзеков: самая важная задача – объединить народ

"В рамках данного визита мы осуществили ряд братских визитов в абазинские аулы, такие как Эльбурга, Инжич-Чукун и Псыж, где имели возможность пообщаться с населением и руководством администраций, посетить абазинские школы и детские сады. Нам подробно рассказали и показали результаты реализации таких проектов, как абазинский кукольный театр, абазинский фольклорный ансамбль и многое другое", — подчеркнул он.

Визит делегации из Абхазии в КЧР с 12 по 14 февраля состоялся по приглашению председателя Высшего совета Всемирного абхазо-абазинского конгресса Муссы Экзекова.

"В первый день пребывания в КЧР мы приняли участие в мероприятии торжественного открытия спортивно-оздоровительного комплекса, построенного при значительной финансовой поддержке Муссы Экзекова в его родовом ауле Красный Восток (Гумлокт). В этом событии приняли участие глава республики Рашид Темрезов, члены правительства, депутатского корпуса, главы абазинских и других районов, широкая общественность", — рассказал Гицба.

Он особо отметил активную и успешную роль Международного объединения содействия развитию абазино-абхазского этноса "Алашара", деятельность которого при поддержке руководства республики, администрации Абазинского и других районов стала катализатором, позволившим осуществить эти и многие другие социально значимые проекты.

"Во время пребывания в братской республике мы также приняли участие в работе Ассоциации абазинских общественных объединений "Апсадгьыл", в состав которой входят девять абазинских общественных объединений. Вместе с тем во время пребывания в КЧР мы подробно обсудили текущую работу в рамках Всемирного абхазо-абазинского Конгресса, а также сверили часы по многим вопросам ключевой повестки", — сказал Инар Гицба.

В состав делегации вошли руководитель информационного портала ВААК Амина Лазба, председатель московской абхазской диаспоры Беслан Агрба и торговый представитель Республики Абхазия в Российской Федерации Олег Барциц.