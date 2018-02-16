15:54 16 Февраля 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 15°C
Прямой эфир
Поиск
Инар Гицба

Гицба о визите в КЧР: ознакомились с программой преподавания абазинского языка

© Sputnik Зафас Гамгия
В Абхазии
Получить короткую ссылку
12040

Секретарь Ассоциации абхазо-абазинского народа Инар Гицба в интервью Sputnik Абхазия рассказал об итогах визита делегации из Абхазии в Карачаево-Черкесию.

СУХУМ, 16 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Во время визита в Карачаево-Черкесию абхазская делегация ознакомилась с программой преподавания абазинского языка, с процессом обучения школьников народному промыслу, побывала в этнографическом музее, созданном Мухамедом Туковым, сказал в интервью корреспонденту Sputnik секретарь Ассоциации абхазо-абазинского народа Инар Гицба.

Мусса Экзеков
© Sputnik / Томас Тхайцук
Мусса Экзеков: самая важная задача – объединить народ

"В рамках данного визита мы осуществили ряд братских визитов в абазинские аулы, такие как Эльбурга, Инжич-Чукун и Псыж, где имели возможность пообщаться с населением и руководством администраций, посетить абазинские школы и детские сады. Нам подробно рассказали и показали результаты реализации таких проектов, как абазинский кукольный театр, абазинский фольклорный ансамбль и многое другое", — подчеркнул он. 

Визит делегации из Абхазии в КЧР с 12 по 14 февраля состоялся по приглашению председателя Высшего совета Всемирного абхазо-абазинского конгресса Муссы Экзекова.

"В первый день пребывания в КЧР мы приняли участие в мероприятии торжественного открытия спортивно-оздоровительного комплекса, построенного при значительной финансовой поддержке Муссы Экзекова в его родовом ауле Красный Восток (Гумлокт). В этом событии приняли участие глава республики Рашид Темрезов, члены правительства, депутатского корпуса, главы абазинских и других районов, широкая общественность", — рассказал Гицба.

Геннадий Аламиа
© Sputnik
Аламия о Конгрессе абхазо-абазинского народа: посыл миру о нашем единстве

Он особо отметил активную и успешную  роль Международного объединения содействия развитию абазино-абхазского этноса "Алашара", деятельность которого при поддержке руководства республики, администрации Абазинского и других районов стала катализатором, позволившим осуществить эти и многие другие социально значимые проекты. 

"Во время пребывания в братской республике мы также приняли участие в работе Ассоциации абазинских общественных объединений "Апсадгьыл", в состав которой входят девять абазинских общественных объединений. Вместе с тем во время пребывания в КЧР мы подробно обсудили текущую работу в рамках Всемирного абхазо-абазинского Конгресса, а также сверили часы по многим вопросам ключевой повестки", — сказал Инар Гицба. 

В состав делегации вошли руководитель информационного портала ВААК Амина Лазба, председатель московской абхазской диаспоры Беслан Агрба и торговый представитель Республики Абхазия в Российской Федерации Олег Барциц. 




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Российская военная база в Цхинвале
    Гарант мира

    Роль России как гаранта безопасности Южной Осетии возросла в разы на фоне обостряющихся военных конфликтов во всем мире, считают эксперты.

  • Строительство газопровода, фото из архива
    День Х

    Стало известно время начала поставок азербайджанского "голубого топлива" по Южному газовому коридору в страны Европейского союза.

  • Российско-израильский блогер Александр Лапшин
    Ответный удар

    Блогер Александр Лапшин, осужденный в Азербайджане за посещение Нагорного Карабаха и помилованный Ильхамом Алиевым, подал в суд на республику.

  • Архивное фото СИЗО
    Помилуйте его!

    Мать осужденного на 14 лет лишения свободы экс-главы АО "КазАтомПром" Мухтара Джакишева обратилась к президенту Казахстана с просьбой о помиловании сына.

  • Самолет в аэропорту. Архивное фото
    Лайнер в тумане

    Из-за тумана в международном аэропорту кыргызской столицы "Манас" сегодня были отменены и задержаны несколько рейсов.

  • Лот, выставленный на аукцион
    Торговля Холокостом

    Тряпичная желтая звезда Давида с одежды узника Пружанского гетто была выставлена на продажу на одном из интернет-аукционов Беларуси.

  • Рижский свободный порт
    Хуже бывает

    Из-за геополитической ситуации грузооборот Рижского порта с Россией за год упал на 13,5 процентов – что дальше?

  • Президент Даля Грибаускайте на Всемирном экономическом форуме в Давосе
    Объект атаки

    Как президент Литвы Даля Грибаускайте пугает Европу "российской угрозой" и считает свою страну "объектом своего рода непосредственной атаки".

  • Единый день голосования в регионах России
    Всех посчитали

    По числу российских избирателей, зарегистрированных за рубежом, Молдова занимает второе место в мире. Sputnik узнал, какие еще страны в первой тройке.

  • Скорая помощь в Афганистане, архивное фото
    Совместная борьба

    Таджикистан и Афганистан будут вместе бороться с чрезвычайными ситуациями – соответствующие ведомства уже провели первую встречу.

  • Военнослужащие РФ в Узбекистане
    Пусть меня научат

    Российские специалисты поделились опытом борьбы с террористическими группировками в Сирии со слушателями Академии ВС Узбекистана.

  • Герб Эстонии
    Гимн в законе

    Правительство Эстонии поддержало законопроект по "узакониванию" гимна после того, как в новогоднюю ночь вместо него в телеэфире звучала песня "Эстонец я, и эстонцем останусь".

  • Российская военная база в Цхинвале
    Гарант мира

    Роль России как гаранта безопасности Южной Осетии возросла в разы на фоне обостряющихся военных конфликтов во всем мире, считают эксперты.

  • Строительство газопровода, фото из архива
    День Х

    Стало известно время начала поставок азербайджанского "голубого топлива" по Южному газовому коридору в страны Европейского союза.

  • Российско-израильский блогер Александр Лапшин
    Ответный удар

    Блогер Александр Лапшин, осужденный в Азербайджане за посещение Нагорного Карабаха и помилованный Ильхамом Алиевым, подал в суд на республику.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

По ту сторону экрана: самые известные кинопары
Варенье, джем и мед: готовим и едим обыкновенные блины
Варенье, джем и мед: готовим и едим обыкновенные блины
Выборы президента России
Выборы президента РФ: голосовать в Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia